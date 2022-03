Leuven Bears moet in Leiden eerste keer meerdere erkennen in Elite Gold

Ploegverantwoordelijke Erwin Van Achten steekt zijn bewondering voor de tegenstander niet onder stoelen of banken. “In de eerste helft joeg Leiden acht van de twaalf driepuntpogingen door het net. Negen van de elf veldpogingen gingen door de korf. Dat is een duizelingwekkend gemiddelde van tachtig procent. Ondanks dat shotpercentage bleef de schade bij de rust beperkt tot twaalf punten en was er nog wat hoop.”

Hogere versnelling

Die hoop werd door de thuisploeg al snel vakkundig de kop ingedrukt. Erwin van Achten vervolgt. “Wie dacht dat Leiden naar een tweede adem zou moeten zoeken, kwam bedrogen uit. Leiden heeft een grote ploeg. Mannen als Midtgaard, Bouwknecht of Mikalauskas kunnen echt het verschil maken. Dat deden ze ook in het derde quarter. In de eerste minuten na de rust kwamen we nauwelijks tot scoren. De thuisploeg kon dertig punten uitlopen. Dan weet je uiteraard dat de wedstrijd is gespeeld. Dit Leiden is een ploeg die Oostende in de problemen kan brengen. Meteen is aangetoond dat het niveau van de Nederlandse toppers niet onderschat mag worden.”