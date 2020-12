Leuven Bears mist stunt bij eerste thuismatch: “We durfden niet te winnen”

Extra motivatie

De mismatch van de buitenlandse Bears in Mechelen indachtig startte coach Eddy Casteels met Brandan Stith als enige niet-Belg op het terrein. De ‘Belgische ploeg’ – weliswaar goed gesteund door een attente Stith – werkte een sterk eerste quarter af. In het tweede quarter werden de andere Amerikanen van de ‘strafbank’ gehaald. De aanpak leek meteen succes op te leveren. Een gemotiveerde Haynes kon meteen mee voor een kloof van tien punten zorgen. De 47-38 was een opsteker. Randy Haynes bevestigt. “Ik ben voor iedere match gemotiveerd. Toen de coach me inbracht op het einde van het eerste quarter probeerde ik gewoon mee het verschil te maken. Dat lukte goed, hoewel de tegenstander met driepunters op de loer bleef liggen.”

Onverklaarbare dip

De thuisploeg kon in het begin van het derde quarter tot vijftien punten uitlopen, maar de Henegouwers lieten niet begaan. Een sterke Smith bracht de bezoekers op gelijke hoogte (60-60), zodat de laatste tien minuten de beslissing moesten brengen. De Leuvenaren klampten nog even aan, maar moesten in de slotfase lijdzaam toezien hoe Bergen plots alle registers opentrok. Uiteindelijk werd het nog een (te) zware 71-84 nederlaag voor de thuisploeg. Ook Randy Haynes kon niets meer wijzigen aan de situatie. “Bergen speelde plots met veel meer energie. Defensief staken ze meer dan één tand bij. Zelf konden we ons gewone spel niet meer ontwikkelen en dat was zuur. In tien minuten tijd werden dertig goede minuten uitgewist.”

Pijnlijk verlies

De ene nederlaag is de andere niet. Hoe ging coach Eddy Casteels met het verlies om? “Ik coach niet om zevenentwintig minuten goed te spelen. Wat heb je daaraan? We durfden niet te winnen. Tot diep in het derde quarter klopte alles. Daarna gaven we het spel pijnlijk uit handen. Bergen durfde het shot te nemen. Mijn spelers op de bank riepen dat Luka (Kotrulja, red.) moest durven shotten. Dat was het verschil. Negentien shots op twintig lukken op training is nog iets anders dan een match spelen. Bergen was mentaal krachtiger. Daar moet verder aan gewerkt worden. Bij Bergen was men opgelucht dat ze de drie punten hadden. We openen de competitie met nul op drie. Het feit dat we twee keer tegen Bergen speelden, relativeert. De Henegouwers gingen wel winnen in Oostende.”