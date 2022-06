Leuven Bears met bonus van 14 punten vrijdag naar Leiden voor plaats in halve finale

Medisch nieuws voor aanvang van de match tegen Leiden: Roel Bucumi is volledig hersteld van zijn breuken aan het aangezicht. Willem Wouters gaat woensdag onder het mes. De gescheurde voorste kruisband zal een revalidatie van vier tot zes maanden met zich meebrengen. Het duel tegen Leiden opende merkwaardig. Na 4 minuten stond het 9-0. Drie driepunters van Solomon Young! De bezoekers konden de kloof nog in het eerste quarter dichten (12-12). Halverwege het tweede quarter konden de Bears bij 29-24 opnieuw een kloofje slaan, maar andermaal kwamen de noorderburen snel terug op gelijke hoogte. Mede dankzij enkele nuttige punten van een opvallende Boxus mocht Leuven met een 36-34-bonus de kleedkamer opzoeken. Solomon Young maakte indruk in die eerste helft. “We kenden een goede opener, maar konden nooit een veilige marge uitbouwen. Dit Leiden was van een ander niveau, maar dat wisten we al van het duel in de tweede ronde van de BNXT League. Het was in ieder geval de eerste keer dat ik een match begon met drie driepunters (lacht) .”

Tweede helft

Leuven nam na de rust resoluter het heft in handen en kon zelfs 10 punten uitlopen. Toch brak Leiden niet. Mikalauskas bracht zijn ploeg bij 53-52 weer helemaal in de match. De Bears vonden een zoveelste adem en Heath zorgde voor een 68-53-kloof. Het was een kantelmoment in de match. Uiteindelijk mag Leuven vrijdag met een mooie 82-68-voorsprong naar Leiden afreizen. Coach Eddy Casteels blijft in ieder geval op zijn hoede. “We hebben gedaan wat we moesten doen: winnen. Dat is alvast een prima begin. Of het voldoende is voor de kwalificatie? We blijven bescheiden. In een vorig duel verloren we in Leiden met 30 punten verschil. Dat zit nog fris in het hoofd. Ik kan enkel stellen dat Leiden aan een goed seizoen bezig is. “