Leuven Bears loopt ferm blauwtje op bij Okapi Aalst: “Verdedigend waren we niet bij de les”

Pijnpunten

Ploegverantwoordelijke Erwin Van Achten maakt een eerlijke analyse. “Ik denk dat veel mensen Okapi Aalst momenteel onderschatten. Iemand als Ivan Maras is nog altijd een meerwaarde in de competitie. De jongeren hebben talent en konden uitpakken met een stevig shot. Dat mag evenwel geen excuus zijn voor de eigen tekortkomingen. Verdedigend waren we niet bij de les en verdedigen kan nochtans iedereen. Als je als ploeg in de eerste helft te weinig inzet hebt, vraag je om problemen. Hetzelfde overkwam ons inderdaad tegen Bergen. Na de rust klopte het plaatje beter. Toen konden we de tegenstander beperken tot drieëndertig punten. We weten dat we momenteel niet over een ruime kern kunnen beschikken. Als enkele spelers dan niet bij de les zijn, krijg je problemen. Jordan Skipper-Brown liep er gefrustreerd bij. Toen we even terug in de match kwamen, kreeg hij een technische fout. Dat was een keerpunt. Ook nieuwkomer Jahmal McMurray maakte geen sterke beurt. Voor hem wil ik voorbehoud maken. Die jongen is nog maar enkele dagen in het land en verdient krediet. We beseffen dat deze nederlaag hard aankomt. Indien we aanspraak willen maken op een plaats bij de Elite Gold (top vijf, red.), moet er volgende week alleszins gewonnen worden tegen Brussels.”