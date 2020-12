Leuven Bears is helemaal gewonnen voor nieuwe BeNeLiga: “Er moest iets gebeuren om competitie nieuw elan te geven”

Laurens Sweeck beleefde een ongelukkig weekend: “Ik had het gevoel dat ik moest overgeven”

18:41 Zesde in Antwerpen en elfde in Asper-Gavere. Dat is de weekendoogst van Laurens Sweeck. Slecht kan het niet genoemd geworden, maar de peper op de steak of de slagroom op de taart ontbreken momenteel duidelijk. De Belgische kampioen is ook eerlijk in zijn commentaar en beseft dat het vormniveau de komende weken nog de hoogte mag ingaan.