Leuven Bears in slotfase onderuit tegen Limburg United: “Match paar keer uit handen gegeven”

Leuven Bears zal het in de toekomst moeten stellen zonder Randy Haynes. De Amerikaan begon vrij goed aan de competitie, maar gleed nadien af naar de matige middelmaat. Het contract met de speler werd ontbonden. Voorzitter Ben De Goignies verschaft tekst en uitleg. “Randy Haynes liet bij momenten wel goede zaken zien, maar het was allemaal zeer onregelmatig. Er waren twijfels over zijn professionaliteit. We kijken uit naar een vervanger, maar zullen daarbij niet overhaast te werk gaan. Het seizoen is nog lang. Het lijkt ons trouwens meer opportuun om de komende weken eerder naar Europese spelers of Amerikaanse spelers die al in Europa zijn te kijken. We hebben recent kunnen ondervinden dat het niet gemakkelijk is om in coronatijden de documenten van Amerikanen in orde te krijgen.”

Gemiste start

Leuven Bears keek tegen Limburg United vrij snel tegen een achterstand van acht punten aan. Die kloof werd in de eerste helft niet weggewerkt. Luka Kotrulja scoorde in die periode nochtans dertien punten. “We begonnen inderdaad zwak aan de partij, te weinig energie. De Limburgse guards pakten vier, vijf rebounds zomaar voor onze neus weg. Dat mocht niet gebeuren. Ik het tweede quarter probeerden we ons te herpakken. Er waren minder foutjes, maar we kwamen geen stap dichterbij. Dat was ook de verdienste van de tegenstander.”

Spanning troef

Na de rust streed Leuven Bears met grote verbetenheid. Een enthousiaste Joshua Heath sleepte bij 64-64 een verlenging uit de brand. Op anderhalve seconde van het einde lukte Melson de winnende treffer voor Limburg. Jonas Delalieux moest lijdzaam toekijken. “We hebben de match een paar maal uit handen gegeven. In de reguliere speeltijd hadden we het lot in eigen handen. Toch mogen we tevreden zijn over de manier waarop we na het eerste quarter gespeeld hebben. Dit was een ander Leuven. Ik geef toe dat die vijf competitienederlagen doorwegen. Dit scenario was niet voorzien. Volgend weekend staat een dubbele bekerconfrontatie met Charleroi op het programma. We hebben een unieke kans om ons te kwalificeren voor de halve finale. Dat moet een uitdaging zijn.”

De punten

Leuven: Heath 17, Kotrulja 22, Delalieux 14, D’ Espallier 6, Stith 8, Fifolt 6.

Limburg: Melson 15, Mitchell 13, Mukubu 10, Depuydt 17, Dedroog 4, Desiron 9, Leemans 3, Knapke 4.

Quarters: 15-20, 28-36, 48-51, 64-64, 73-75.