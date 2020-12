Leuven Bears hervat zaterdag de competitie in Mechelen

Intussen blijven een aantal randzaken de club bezighouden. Het oprichten van een BeNeLiga lijkt goed nieuws te worden. De invoering van een belasting op vrijwilligerswerk lijkt daarentegen minder positief te zijn voor de Bears. Voorzitter Ben De Goignies is alvast fan van de BeNeLiga. “Er was nood aan verandering. De huidige formule was versleten, de mensen raakten er stilaan op uitgekeken. In eigen land waren er echter geen deftige alternatieven. De competitie was ook voorspelbaar geworden. Een zege tegen Oostende of Antwerp Giants dreigde de enige spanning te worden. Mensen willen vernieuwing. Een nieuwe iPhone is na zes maand oud, een competitieformule die al jaren meegaat wordt oubollig.”

Commercieel voordeel

Ben De Goignies ziet nog winstpunten. “Verwacht niet dat we meteen 150.000 euro extra zullen binnenhalen, maar er zijn commercieel meer mogelijkheden. Bedrijven als pakweg C&A of Albert Heijn hebben verankering in beide landen. Dergelijke firma’s moeten we warm kunnen maken voor het basketbal. We rekenen op meer aandacht van de media. Dat moet de sponsoring weer ten goede kunnen komen. Ik denk dat we ook de supporter kunnen overtuigen. Ik meen dat ze liever nieuwkomer Den Bosch zien spelen dan een vierde keer Luik.”

Vrijwilligerswerk

De nieuwe regering wil vanaf januari het vrijwilligerswerk belasten. Ben De Goignies begrijpt deze beslissing niet. “De nieuwe wet zal wel degelijk impact hebben op onze club. Ik verwacht dat we enkele duizenden euro’s meer zullen moeten ophoesten. Die belasting kan op geen slechter moment komen. We hebben geen eigen zaal, zodat de vloer voor elke match moet opgebouwd worden en afgebroken worden. Dat is het werk van vrijwilligers. Ook in de jeugdwerking is de vrijwilliger van groot belang. Het is moeilijk om een jeugdwerking break-even te laten draaien. Als de wet doorgaat, vrees ik dat spelers en ouders de dupe zullen worden omdat kosten doorgerekend moeten worden. Wie wordt daar nu beter van?”