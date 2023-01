Leuven Bears grijpt match van de laatste kans: knappe winst tegen Okapi Aalst

Leuven Bears heeft afscheid genomen van Jahmal McMurray. De Amerikaan kwam begin november bij de ploeg omwille van de grote blessurelast en had een contract tot eind december. McMurray bewees zeker zijn (aanvallend) talent in de Sportoase, maar werd buitenlander op overschot. Ivan Maras zorgde ervoor dat Leuven in geen tijd tegen een 4-12-achterstand aankeek. Met enkele driepunters zorgde Brevin Pritzl voor een kentering (25-16). Twee fasen met een vrijwillige fout bezorgden Leuven halverwege het tweede quarter een weinig verbloemende 37-16 voorsprong! Walker bracht Okapi terug in de match, maar Leuven ging toch met een 50-34-bonus de kleedkamer in. Na de rust had Leuven het offensief even lastiger, maar Snyers zorgde bij 59-39 voor de twintiger verschil. Deze keer vond Okapi geen antwoord meer. Met dank aan Brevin Pritzl die 30 punten scoorde.

Positief antwoord

Coach Eddy Casteels was tevreden over het geleverde spel. “Misschien hadden we deze keer het geluk wat aan onze zijde. We ontmoetten Okapi op een moment dat ze een dipje kenden. We hebben datzelfde gevoel meegemaakt voor de winterstop. Die winterstop kwam voor ons op een goed moment. Heath sukkelde met de schouder, Fulkerson met de voet. Beiden kregen de kans om hun blessure te laten rusten. Tegen Okapi zag ik een schitterende Pritzl. De voorbije weken schreef de pers wel dat onze Amerikaan fit was, maar hij miste ritme. Dat lijkt nu in orde. De nederlagen tegen Antwerp Giants en Brussels hadden een wrange nasmaak. Anderzijds kon je toen niet om de medische problemen heen. Ik wil ook een pluim geven aan de jonge Darnell Snyers. Hij schudde onze guards in defensief opzicht wakker. Ik blijf geloven in de Elite Gold. Het dubbele weekend dat er aankomt, wordt belangrijk met matchen tegen Bergen en Oostende.”