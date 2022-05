Leuven Bears gaat tegen Charleroi in play-offs door op het elan van de Elite Gold

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears heeft de play-offs ingezet met een knappe 80-63-winst tegen Charleroi. In de eerste helft had de thuisploeg het knap lastig met de Carolo’s, maar in het derde quarter kon een ontketende ploeg het verschil maken. Donderdagavond volgt al de return in de Spiroudome.

Voor aanvang de play-offs geeft teamverantwoordelijke Erwin Van Achten wat meer duiding bij wat er de komende weken zal gebeuren. “Donderdag spelen we al de terugwedstrijd in Charleroi. Indien er een belle volgt, wordt die zaterdag afgewerkt. Het exacte tijdstip weten we op dit moment nog niet. De zaal is ’s avonds bezet, zodat we moeten uitkijken naar een oplossing. Mogelijk moeten we in de namiddag spelen. Daarover wordt eerstdaags gecommuniceerd. De winnaar van het duel tegen Charleroi speelt in de halve finale alleszins tegen Kangoeroes Mechelen. Als tweede in de Elite Gold waren zij vrij in de eerste ronde van de play-offs.”

Nieuwe ploeg

Intussen krijgt de nieuwe ploeg voor volgend seizoen stilaan meer en meer vorm. Erwin Van Achten vervolgt. “Vanderhaegen, Allen, Heath en McGlynn verlengden hun contract al. Stilmant, Boxus en de eigen jongeren hebben een doorlopende verbintenis. Met Brevin Pritzl werd al een eerste Amerikaanse versterking aangetrokken (in principe vervangt hij de reeds vertrokken David Kralj, red.). De enige vraagtekens op dit moment zijn Jakob Cebasek en Solomon Young. Met hen lopen de gesprekken.”

Goed nieuws

Goed nieuws kwam er van youngster Roel Bucumi. Vier weken geleden raakte hij ongewild betrokken bij een motorongeval. “De letsels aan het aangezicht genezen gunstig. De zwellingen zijn fel verminderd. Individueel train ik al terug een tijdje mee, zodat ik fysiek geen te grote achterstand heb opgelopen. De dokters hadden steeds gesteld dat het herstel zes weken zou duren. Concreet betekent dit dus dat ik over twee weken de groepstrainingen mag hervatten.”

Fysieke slag

De eerste wedstrijd in de play-offs tegen Charleroi werd meteen een fysieke strijd. Defensief stonden beide ploegen sterk op hun strepen. Na zes minuten spel stond het 4-6, na het eerste quarter 14-13. In de daaropvolgende tien minuten liep het aanvallend aan beide kanten iets vlotter, maar het verschil tussen beide teams was nooit meer dan drie punten. De Bears hadden nochtans zwaar reboundoverwicht (23-12), maar werkten aan een laag percentage af (38 procent). De 33-32-ruststand was veelzeggend. Na de herneming opende Leuven met een droge 5-0. Het dwong bezoekend coach Rotsaert al na 39 seconden tot een vroege time-out. Een tweede bevlieging van Kesteloot bracht de Carolo’s weer helemaal bij (44-44). Een sterke Young – goed gesteund door de ploegmakkers – nam zijn ploeg op sleeptouw. Plots was Leuven helemaal ‘los’ (62-46). Finaal haalden de Leuvenaren het met 80-63.

Joshua Heath

Kapitein Joshua Heath was tevreden met de start van de play-offs. “We kenden in de Elite Gold een sterke periode. Die lijn hebben we kunnen doortrekken in de Belgische play-offs. In de eerste helft hadden we het moeilijk om een passend antwoord te vinden op de stugge verdediging van de tegenstander. Na de rust konden we onmiddellijk een kleine kloof slaan. Even leken de Carolo’s hun tweede adem te vinden, maar op het einde van het derde quarter konden we definitief het verschil maken. Deze winst is alleszins een opsteker, maar donderdagavond wacht er ons opnieuw een zware klus in Charleroi.”

Punten

Leuven : Willems 11, Heath 12, Allen 7, Cebasek 12, Vanderhaegen 10, McGlynn 10, Young 18.

Charleroi : Fogang 7, Libert 5, Milan Samardzic 2, Noterman 1, Schoepen 8, Makwa 2, Kesteloot 15, Lisboa 10, Kok 11, Kuta 2.

Quarters : 14-13, 33-32, 62-46, 80-63.