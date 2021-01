Leuven Bears gaat in Limburg vierde keer op rij onderuit

Stellen dat men enkel lastige tegenstanders heeft ontmoet, is slechts deels een argument. Welke ploeg in de liga is dan wel zwak? Wie vorig seizoen zesde werd, kan niet tevreden zijn met een nederlaag met twintig punten verschil in Hasselt. Andermaal toonde de ploeg twee gezichten. In de eerste achttien minuten brachten de Bears echt wel goed basketbal. Nadien viel het spel als een kaarten huisje in elkaar. Dit gebeurde eerder ook al tegen Mechelen en Bergen, al was dat wel in een latere fase. Opmerkelijke vaststelling: de Amerikanen kwamen – niet voor het eerst dit seizoen – zeer bleek voor de dag. De Belgen en de Sloveen Fifolt moesten de ploeg draaiend houden.

Brandan Stith

De voorbije twee seizoen ontpopte Brandan Stith zich tot een zeer nuttige ploegspeler. De Amerikaan was niet de man die wekelijks een twintiger scoorde, maar in alle statitistieken liet hij zich wel opmerken. Stith was in Limburg de Amerikaan met de meest ‘propere’ statistieken, al dienen die zeker gerelativeerd te worden. Hij liet zich gelden, toen de match gespeeld was. Stith kan beter.

Stats: value 9 (12 punten, 4 rebounds, 1steal).

Joshua Heath

Ook Joshua Heath was vorig seizoen een lichtpunt. Zijn contractverlenging was verdedigbaar. 0 op 5 tweepunters en 0 op 2 driepunters zijn veelzeggende cijfers. Heath haalde dit seizoen gewoon nog niet het niveau dat van een Amerikaan mag verwacht worden. Hij moet weer de flitsende patron op het veld worden die scoort en laat scoren.

Stats: value -2 (0 punten, 4 rebounds, 5 assists).

Randy Haynes

Met 2 op 4 tweepunters en 0 op 5 driepunters zat Randy Haynes niet in de match. Het excuus dat hij later bij de groep kwam, kan niet eeuwig aangewend worden. In vorige matchen liet hij al leuke zaken zien, maar regelmaat is er momenteel niet. Net als bij zijn landgenoten moet ook bij Haynes het rendement de komende weken naar omhoog.

Stats: value -4 (4 punten, 4 rebounds, 0 assists).