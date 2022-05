Leuven Bears en Charleroi spelen zaterdag belle in kwartfinale van de play-offs: “Er zaten enkele ‘spoken’ op de bank”

Na de rust opende Leuven met een snelle 0-4, maar thuisploeg plaatste daar onmiddellijk een 15-0 tegenover. Het noopte coach Casteels tot twee vroege time-outs. Enkele sterkhouders bleven onder de verwachtingen (vooral Cebasek kwam nooit in de match), zodat een terugkeer niet meteen aan de orde was. Young probeerde de bakens nog te verzetten, maar hij kreeg onvoldoende steun van zijn team, zodat de 73-66-nederlaag een feit was. Zaterdag volgt er een belle in de Sportoase. Omwille van onbeschikbaarheid van de zaal zal die al om 14 uur gespeeld worden. De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Kangoeroes Mechelen.

Wisselvalligheid

Coach Eddy Casteels kon niet anders dan berusten in de nederlaag. Zijn analyse is helder. “We wisten vooraf waar we aan toe waren. Charleroi zou met een andere ingesteldheid starten en dat is ook uitgekomen. Ik vind het spijtig dat we zaterdag opnieuw aan de bak moeten, maar het is niet anders”, aldus Casteels. “Proficiat aan de spelers van Charleroi. Jongens als Makwa, Botuli of Fogang stonden op. Ik had enkele ‘spoken’ op de bank zitten. Ook dat moet je eerlijk durven toegeven. In de eerste helft vroeg ik me af of Young in de zaal was. Na de rust speelde hij op een hoog niveau. Zaterdag zullen we moeten zoeken naar oplossingen. Die wisselvalligheid moet er dan echt uit.”