Leuven Bears doet gooi naar derde plaats na 61-67-winst op Feyenoord

Basketbal BNXT LeagueEen grootse wedstrijd was het zeker niet, maar Leuven Bears heeft de zaken op Feyenoord verstandig aangepakt. Een sterk eerste quarter was de basis voor de latere 61-67-overwinning in Rotterdam. Met nog twee wedstrijden te spelen blijft Leuven in aanmerking komen voor de derde (Belgische) plaats in de eindstand.

Leuven Bears begon zeer attent aan de match tegen Feyenoord. In de heenwedstrijd rolde van der List de Leuvense defensie voor de rust quasi op, maar McGlynn en Young hadden de les nu goed begrepen. Eerstgenoemde scoorde in het eerste quarter acht punten, laatstgenoemde zes punten. Bovendien hadden de bezoekers in die aanvangsfase ook nog eens reboundoverwicht. Het zorgde voor een 9-23 opener. In het tweede quarter scoorden Allen en Cebasek enkele nuttige punten, maar de Leuvense driepunters (één op elf voor de rust) vielen niet. Leuven had bij de rust een mooie 23-31 voorsprong, maar een veilige marge was het niet.

Tweede helft

Feyenoord begon agressiever aan de tweede helft. Het noopte coach Casteels al na drie minuten tot een vroege time-out. Een driepunter van Willems en een twee plus één was het antwoord van zijn spelers. Meteen stond het weer 29-44. Defensief stak het spel van de Bears zeer goed in elkaar, maar offensief bleef het ondanks de voorsprong zoeken naar de juiste opties. Nunes en Willems leverden nuttig werk, zodat Leuven steeds een comfortabele voorsprong behield na de rust. In het laatste quarter kwam Feyenoord nog even opzetten (59-64), maar de zesde overwinning van de Bears in deze BNXT League kwam niet meer in gevaar. Leuven moet het nog opnemen tegen Landstede (uit) en Leiden (thuis). De derde plaats op de Belgische ranking is geen utopie.

Jakob Cebasek

Voor Jakob Cebasek is dit Nederlandse luik van de BNXT League een verrijking. “Eerder speelde ik al vriendschappelijk tegen ploegen als Den Helder, Den Bosch of Yoast. Zes jaar geleden kwam ik in de FIBA Euro Cup ook al uit tegen Den Bosch en met de Sloveense nationale ploeg speelde ik ook tegen Nederland. Dit is toch anders. Ik denk dat het voor beide liga’s een meerwaarde is om tegen elkaar uit te komen. Ik merk alvast dat Leuven Bears in dit tweede deel van de competitie gegroeid is.”