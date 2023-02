Leuven Bears behoudt waterkans op Elite Gold na knappe zege tegen Kangoeroes Mechelen

Leuven Bears kende een sterke opening. KeVaughn Allen leidde zijn ploeg naar een eerste 15-7-kloof. Kangoeroes liet niet betijen, maar de Bears bleven in de eerste helft het initiatief naar zich toe trekken. In een leuke eerste periode bleef Mechelen op de loer liggen, maar uiteindelijk kon de thuisploeg toch met een 39-31-voorsprong de kleedkamer opzoeken. KeVaughn Allen had op dat moment al 11punten achter zijn naam staan. “Ik denk dat we kunnen terugblikken op een degelijke eerste helft. Vanaf de eerste minuut speelden we geconcentreerd en konden we teren op een kleine voorsprong. Even leek Kangoeroes bij 27-28 terug in de match te komen, maar we bleven in die eerste helft attent en dwongen de tegenstanders tot veel balverliezen (10 in de eerste helft, red.). Op de ruststand viel weinig aan te merken.”

Tweede helft

Mechelen kwam goed uit de kleedkamers, maar met enkele afstandsschoten bleven de Bears op voorsprong (55-45). In het begin van het vierde quarter kwamen de bezoekers weer in de match Met een driepunter zorgde Loubry voor 63-62. Meteen konden de supporters zich opmaken voor een spannende slotfase. In die laatste minuten kon de thuisploeg het hoofd koel houden en verdiend met 72-68 winnen. Na de rust kende Nick Mc Glynn – mede door twee driepunters – een sterke periode. “We toonden na de nipte nederlaag in Limburg de juiste energie. Defensief klopte het plaatje. We hebben tegen Kangoeroes gedaan, wat we moesten doen: het hoofd koel houden en winnen. Door deze overwinning behouden we nog altijd een kleine kans om de Elite Gold te halen en daar wil ik voor gaan in de twee resterende matchen. We hebben ons lot niet meer in eigen handen. Als we de Elite Gold niet zouden halen, moeten we nu niet evalueren waar het fout is gelopen. Dat werk moet over een maand of twee gebeuren. Op dit moment wil ik me focussen op de Elite Gold, desnoods de Elite Silver.”