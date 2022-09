Leuven Bears begint zaterdag aan nieuwe competitie: zelfde basis, nieuwe speerpunten

4. Wouter Willems

(Belg, 22 jaar, 1m80)

De jonge pointguard is de pechvogel van het seizoen. In juni werd hij geopereerd aan de kruisbanden. Dit kalenderjaar zal hij alvast niet meer in actie komen. Gezien zijn jonge leeftijd gaan de dokters ervan uit dat hij sterker zal terugkeren.

6. Brevin Pritzl

(Amerikaan, 25 jaar, 1m90)

Brevin Pritzl is een Amerikaanse shooting guard. Hij komt over van de Deense competitie. Tijdens de voorbereiding liet Pritzl al zien dat hij over een stevig shot beschikt. Defensief doet hij zijn werk. Pritzl kan een revelatie worden.

7. KeVaughn Allen

(Amerikaan, 26 jaar, 1m86)

Net als Brevin Pritzl is KeVaughn Allen een Amerikaanse shooting guard. Allen begint aan zijn tweede campagne bij de Bears en moet de BNXT League intussen beter kennen. Vorig seizoen liet Allen al zijn klasse zien, maar ruimte voor progressie is er zeker nog. Defensief sterk.

8. Zan Kosic

(Sloveen, 29 jaar, 1m88)

Als Sloveen kende Zan Kosic een typische opleiding zoals men die in ex-Joegoslavië gewoon is. Hij is zeer professioneel ingesteld en paart inzicht aan intelligentie. Op het veld moet Kosic een leider worden. Tegelijkertijd is hij een teamplayer.

9. John Fulkerson

(Amerikaan, 25 jaar, 2m07)

John Fulkerson is een rookie van vijfentwintig die met mooie statistieken van Tennessee komt. Misschien wordt hij niet de meest opvallende speler in de competitie, maar Fulkerson moet als allrounder wel een steunpilaar worden dit seizoen. De Amerikaan wordt alleszins een speler om naar uit te kijken.

10. Tiago Nunes

(Belg, 20 jaar, 1m93)

Vorig seizoen was Tiago Nunes een revelatie bij de Bears. Als jeugdproduct stroomde hij volwaardig door naar de A-ploeg. Uiteraard zit Nunes nog in een leerproces. Verder bevestigen is voor hem dan ook de eerste boodschap.

11. Roel Bucumi

(Belg, 19 jaar, 1m94)

Net als Tiago Nunes is Roel Bucumi een jeugdproduct van Leuven Bears. Ook hij zette vorig seizoen grote stappen, maar werd op het einde van de campagne gehinderd door blessures. Als jongste kernspeler krijgt hij de tijd om verder te ontbolsteren.

12. Thibault Vanderhaegen

(Belg, 24 jaar, 2m04)

Net als Wouter Willems is ook Thibault Vanderhaegen een pechvogel. Een polsbreuk zorgt ervoor dat hij pas rond Nieuwjaar inzetbaar zal zijn. De West-Vlaming werd deze zomer voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Het zegt voldoende over zijn progressie.

13. Nick McGlynn

(Amerikaan, 25 jaar, 2m03)

Nick McGlynn begint aan zijn tweede campagne bij Leuven Bears. Vorig seizoen konden de supporters ontdekken dat de Amerikaan een echte strijder is die voor rebounds zorgt. Op het veld is McGlynn steeds een voorbeeld voor de anderen.

14. Jordan Skipper-Brown

(Amerikaan, 24 jaar, 1m98)

Wellicht wordt Jordan Skipper-Brown de kleinste centerspeler in onze competitie. Hij compenseert het ontbreken van centimeters met een geweldige sprongkracht en atletisch vermogen. De nieuwkomer liet een goede indruk na tijdens de voorbereiding.

15. Kevin Stilmant

(Belg, 22 jaar, 2m08)

Vorig seizoen kwam Kevin Stilmant over van Luik. Het jonge talent had wat tijd nodig om zich aan te passen, maar werkte hard. Dat resulteerde in speelminuten in het tweede deel van de competitie. Stilmant is een speler met potentie. Coach Casteels gelooft in hem.

Young Leuven Bears

De Young Leuven Bears komen in Top Division 2 uit. Een aantal spelers zullen ook opgenomen worden in de A-kern. Darnell Snyers lijkt daarvoor al in aanmerking te komen. Ook Remco Nunes en Lucas Ven mochten al meermaals proeven van het grote werk. Andere namen kunnen in hun voetsporen treden.