Leuven Bears begint Elite Silver met vlotte winst tegen Yoast United

Basketbal BNXT-LeagueLeuven Bears is uitstekend aan de tweede fase van de BNXT-League begonnen. In die tweede fase neemt de ploeg het enkel op tegen Nederlandse tegenstanders. Yoast United was de eerste ploeg die over de vloer kwam. Het werd een vlotte 98-71-overwinning. Na het bekerweekend nemen de Bears het op tegen Den Helder.

In de eerste helft bood Yoast United nog goed weerwerk. De 43-40-ruststand bood geen garantie voor de thuisploeg. In een schitterend derde quarter werden de Nederlanders weggespeeld (33-14). Vooral Brevin Pritzl maakte indruk. In de laatste tien minuten kwam de Leuvense overwinning op geen enkel moment nog in het gedrang. In die fase van de wedstrijd kregen enkele jongeren hun kans. Vooral Tiago Nunes en Roel Bucumi lieten zich daarbij prima gelden.

Ruimere kern

Woordvoerder Erwin Van Achten stelt dat Leuven Bears in de eerste helft moest knokken voor iedere bal. “Voor de rust bleek Yoast United onze evenknie te zijn. Ons spel was op dat moment ook voor verbetering vatbaar. In het derde quarter konden onze noorderburen nog twee minuten in ons spoor blijven. Ze beschikten over slechts zeven spelers. Eén speler had zijn voet omgeslagen, een andere was ziek. Je zag dat ‘het vat af’ was bij Yoast.”

“Dat derde quarter was weergaloos. Brevin Pritzl was voor mij de man van de match. Zowel offensief als defensief stond hij er. In amper 19 minuten tijd scoorde hij 24 punten. Daarnaast lukte hij ook nog enkele steals. McGlynn en Fulkerson haalden ook een goed niveau. De jongeren verdienen eveneens een pluim. Tiago Nunes lukte zes punten in twaalf minuten, Bucumi vier punten. Laatstgenoemde was wel ook nog eens goed voor vijf rebounds. In de Elite Silver zal de jeugd nog meer speelgelegenheid krijgen.”

Goede start

Meteen kan men in de Sportoase terugblikken op een goede start van de Elite Silver. Erwin Van Achten bevestigt. “Op Brussels na wonnen alle Belgische ploegen in de Elite Silver met ruim verschil. Brussels ging onderuit tegen Feyenoord, maar die ploeg lijkt me één van de topploegen in de reeks te zullen worden. Voor ons komt het er nu gewoon op aan om verder te bevestigen.”

Lees ook: meer basketbal