Leslie Bamona (Patro Eisden)steekt in de vorm van zijn leven: “Ik voel me sterker dan ooit”

Voetbal eerste nationaleLeslie Bamona steek in de vorm van zijn leven. Vorig weekend liet de 29-jarige Eisdense flankaanvaller de Ninovense defensie alle kleuren van de regenboog zien. Met zijn enorm loopvermogen, zijn dribbels en zijn diepgang was hij een constante gesel voor de tegenstander. “Ik voel me momenteel prima in mijn vel en zal er alles aan doen om Patro Eisden aan een ticket voor 1B te helpen”, geniet Bamona van de belangstelling.

Het gaat Patro momenteel voor de wind. De Maaslanders wervelen door de competitie heen en dulden enkel La Louvière naast zich in de de top van de rangschikking. Het doel blijft de promotie naar 1B afdwingen. Na negen speelweken lijkt Patro op weg om die doelstelling waar te maken. De eerste drie uit de rangschikking promoveren en met de leidersplaats in handen en vier punten voorsprong op de nummer vier, hebben de paarswitten de wind in de rug. “Niet te snel van stapel lopen”, reageert Leslie Bamona meteen. “We hebben niet eens een kwart van de competitie achter de rug. Onze trainer houdt ons wel met beide voeten op de grond. Maar ik weet wel zeker, dat ik er alles zal aan doen om mijn club aan dat promotieticket voor 1B te helpen.”

Op een wolk

Onder impuls van een onhoudbare Leslie Bamona speelde Patro vorig weekend promovendus Ninove helemaal weg. De 5-0-overwinning was niet eens overdreven. Kortom publiekslieveling Leslie Bamona steekt in de vorm van zijn leven. “Ik voel me inderdaad beter dan ooit”, zegt Bamona.

“Omdat Bounou ziek was, kreeg ik van de trainer de opdracht om zowel op de linker -als rechterflank diepgang te zoeken. Het was alsof ik vorig weekend op een wolk dreef. Ik had energie voor tien en dribbelde en maalde kilometers naar hartenlust. Ik werd voor mijn inzet beloond met een doelpunt en een assist. Toch fantastisch. Onze sterkte? We laten onze tegenstander nooit in de wedstrijd komen en doen dit door meteen druk te zetten. Met slechts vier tegengoals beschikken we over de beste verdediging van de reeks. En met onze razendsnelle uitbraken en trefkracht zitten we aan een gemiddelde van drie doelpunten per wedstrijd. Dit zijn cijfers die spreken, hé. Neen, ik speel hier momenteel met enorm veel plezier.”

Leidersplaats vasthouden

Vorig seizoen kaapte Stijnen je weg bij Heist, waar je drie seizoenen aan de slag was. Je heb je overgang nog niet beklaagd? “Natuurlijk niet, al moet is zeggen dat ik ook bij Heist altijd graag gespeeld heb. Maar toen trainer Stijnen aanklopte en me absoluut bij Patro wilde om de stap naar 1B meet te helpen verwezenlijken, heb ik niet lang moeten nadenken. Het is mijn droom om ooit nog voor de Congolese nationale ploeg te spelen. Wanneer ik uitblink in 1B zal dit nieuws sneller bij de bondscoach raken.”

Zaterdag spelen jullie wederom thuis. Al lijkt Antwerp B over meer inhoud te beschikken dan Ninove. “Antwerp is in zijn totaliteit een ambitieuze club en heeft een bijzonder grote kern met veel jeugdig talent. En die jongeren willen zich bewijzen. Het wordt zaterdag niet gemakkelijk. Maar ook wij zijn gemotiveerd en willen ten alle prijzen de leidersplaats behouden. We mikken dan ook voluit op een driepunter.”

