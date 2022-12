Leslie Bamona (P. Eisden) ziet gedreven ex-club Heist punt pakken: “Jammer dat kopbal van Corstjens in de slotminuut nipt naast zoeft”

voetbal eerste nationaleIn een stevig duel raakte leider Patro Eisden niet voorbij een gedreven en fel opzittend Heist. De thuisploeg nam nochtans een ideale start en klom via Sam na drie minuten op voorsprong. Met een tomeloze inzet en een enorme duelkracht liet Heist niet betijen en lukte rond het uur de gelijkmaker. Beide teams streden tot het einde voor de zege, maar andere doelpunten bleven uit. Ook al zag Eisdens kapitein Wouter Corstjens in de slotminuut zijn kopbal nipt voorbij de staak zoeven.

Bij Patro Eisden bleven Ferber en Dijkhuizen geschorst langs de lijn. Tom Pieterman is dan weer out tot na de winterstop. Kenne, Valcke en Verburgh waren hun vervangers.

De thuisploeg nam de beste start. Het was Sam die na drie minuten een vrijschop van Kiss in één tijd binnentikte. Op het half uur zette Vlacke twee verdedigers in de wind, maar zijn schot werd door doelman Van Aerschot in hoekschop getikt. “Gaat die bal erin, dan is de wedstrijd gespeeld”, blikte trainer Stijnen na afloop terug. “Anderzijds speelde Heist een gedreven wedstrijd. Met 16 op 18 legde het een prima parcours af en dat zorgde voor vertrouwen. Via een bal in de kluts viel de gelijkmaker.”

“Of dit twee verloren punten zijn? We zitten in een vervelende periode met geschorsten en geblesseerden. Dan moet je schuiven, maar dat is geen excuus. Hun vervangers deden het goed. Je kunt nu eenmaal niet alle wedstrijden winnen. De ploegen kennen ondertussen je manier van spelen. Gemakkelijke wedstrijden zijn er niet”, aldus Stijnen.

Enorme drive

Leslie Bamona speelde voor hij bij Patro belandde drie seizoenen voor Heist. De Eisdense linkerwinger wist dat Heist duelkracht, gedrevenheid en fysieke paraatheid hoog in het vaandel voert. “In een goede eerste helft hadden we Heist moeten uittellen”, zegt Bamona. “We hadden verschillende mogelijkheden om dit te doen. En als dit niet lukt, dan weet je dat je het moeilijk krijgt. Met een enorme drive gingen ze op zoek naar de gelijkmaker. En ja, soms ging het er nogal potig aan toe. Maar dat is hun stijl. Ze zaten in een ‘winning mood’ en putten hier kracht uit. Bij hun gelijkmaker viel de bal uit de kluts in de voeten van Benhamou. En die bedacht zich niet”, weet Bamona.

Wouter Corstjens had in de slotminuut alsnog voor Eisden de zege uit de brand kunnen slepen. “Het moet ook een beetje meezitten”, baalde de kapitein. “Heist vocht met alle middelen. Soms waren ze erg potig en soms was dat met spelbederf. Het leverde ons een karrenvracht vrijschoppen op. Helaas, telkens iets te ver van het doel. In de laatste minuut hadden we nog een prima kans, maar mijn kopbal zoefde centimeters naast de staak buiten. Vannacht zal ik deze fase nog dikwijls in mijn dromen voorbij zien schieten.”

Punt niet gestolen

Het laatste woord is voor Nicolas Orey, die in het begin van zijn carrière een seizoen voor Patro speelde. “We hebben deze puntendeling echt niet gestolen”, genoot de Heistse spits. “Er zijn niet veel ploegen die hier zo vrank en vrij hun kans gaan. De goede resultaten van de voorbije weken stuwden ons naar voor. Dat puntje is dubbel en dik verdiend, al behoedde doelman Van Aerschot ons enkele keer voor de doodsteek”, aldus Oreye.

P. Eisden: Belin, Kenne, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Verburgh, Bounou, Bamona, Valcke (85' Cuypers), Sam.

Doelpunten: 4' Sam (1-0), 60' Benhamou (1-1).

Geel: Corstjens, Ulenaers, Wijns, Benhamou.



