Leslie Bamona en Patro Eisden willen beter doen dan de laatste drie thuiswedstrijden: “Tegen Charleroi terug een reeks van driepunters opbouwen”

VOETBAL EERSTE NATIONALEMet de komst van Charleroi is Patro Eisden aan zijn tweede opeenvolgende thuiswedstrijd op een week toe. In deze sterke reeks is voor eigen publiek spelen niet steeds een voordeel. De tegenstanders trekken zich op eigen helft terug en bouwen een dubbele muur op. Zo sleepte Hoogstraten vorige week in Eisden nog een gevleid gelijkspel uit de brand. Sporting Charleroi gaat zaterdag waarschijnlijk uit hetzelfde vaatje tappen. Man in vorm Leslie Bamona mikt ditmaal op een driepunter. “Tegen Hoogstraten dwongen we voldoende kansen af, maar toonden ons in de afwerking niet scherp genoeg. Tegen Charleroi moeten we beter doen”, zegt de Eisdense linkerwing.

Van de vorige drie thuiswedstrijden kon Patro er geen enkele winnen. Tegen Knokke werd verloren en de duels tegen Luik en Hoogstraten leverden telkens een gelijkspel op. “Omdat de concurrenten ook punten lieten liggen veranderde dit niet veel aan de klassering. Eisden blijft met een mooie marge de rangschikking aanvoeren. Toch moeten we terug een winnende reeks opstarten”, zegt Leslie Bamona, die tegen Hoogstraten onvermoeibaar vele dribbelnummertjes uit zijn hoed toverde en een mooie prestatie neerzette.

“Als ik me goed voel, wil dit ook tonen. Al is dit niet steeds gemakkelijk tegen massaal terugplooiende ploegen. Vorige weekend tegen Hoogstraten kregen we niet wat we verdienden. We waren doorlopend de betere ploeg en dwongen meerdere kansen af om de partij te beslissen. Onze tegenstander had aan één kans op de ganse wedstrijd voldoende voor een gelijkspel. Akkoord. Elke ploeg mag spelen zoals ze wil, maar mooi is anders. Anderzijds moeten wij beter doen en onze kansen afmaken. We doen ons best best, maar het lukt niet altijd. Bij de draw tegen Hoogstraten overheerste het gevoel van twee verloren punten.”

Kansen afwerken

Eerder in de competitie vond Eisden beter de weg naar doel. Met Roman Ferber (11 doelpunten), Eli Sam (9 doelpunten) en Leslie Bamona (7 doelpunten) telt Patro drie spelers in de bovenste topschutterslijst. “Of we voorin scherpte missen? Dit is wellicht een reden. Misschien moeten we voorin geduldiger zijn en minder overhaast te werk gaan. Ook het feit dat we door schorsingen of blessures positiewisselingen moeten doorvoeren is niet steeds bevorderlijk. Het ontbreekt ons dan aan automatismen.”

Reeks neerzetten

Zaterdag ontvangen jullie Jong Sporting Charleroi. Nog een ploeg uit de onderste regio van de klassering. “Zij zullen waarschijnlijk ook terugplooien. Aan ons weer de opdracht om die muur te slopen en snel te scoren. Wie eerste scoort heeft meestal een voetje voor. In Charleroi speelden we een goede partij en hadden steeds alles onder controle. Ik herinner me dat het er stevig aan toe ging met heel wat gele kaarten. Ik scoorde toen de 1-2, maar het was wachten tot in de slotfase op het bevrijdende doelpunt van Mehdi Bounou. We mikken alvast op een driepunter. De weg naar 1B ligt open, maar is nog lang. Het is dan ook best dat we de volgende weken een mooie reeks neerzetten”, besluit Leslie Bamona.