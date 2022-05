Leonis Dedeyne wil met Menen meer weerwerk geven aan favoriet Roeselare: “Onze eerste contacten moeten beter”

“Enkel in de eerste en tweede set hebben we Roeselare een beetje kunnen doen twijfelen, maar al bij al was het langs onze kant te weinig”, zegt Leonis Dedeyne, de 27-jarige middenman bij Menen. “Ik had het gevoel dat het team van coach Steven Vanmedegael tactisch bijzonder goed voorbereid was. Ze wisten heel goed wat wij gingen doen en waren enorm gefocust. Ik had de indruk dat we drie à vier keer moesten scoren om een punt te maken. Bovendien was de tegenstander heel sterk in verdediging. Om een kans te maken moeten onze eerste contacten beter. We moeten sterker serveren en onze receptie moet beter. Dat zou ons meer mogelijkheden in aanval geven.”

Thuisvoordeel

Op papier heeft Menen woensdag het thuisvoordeel. Maar omdat thuishaven Vauban niet werd gehomologeerd voor de finale, wordt ook de tweede partij in de Tomabelhal in Roeselare afgewerkt. “Ook al zullen onze fans nu op de hoofdtribune mogen plaatsnemen, een echte thuismatch kan je dat niet noemen. Het is heel jammer dat we niet in de zaal mogen aantreden waar we het ganse seizoen onze matchen gespeeld hebben. In eigen zaal kunnen we met de steun van onze supporters altijd iets meer. Ik hoop alvast dat onze fans massaal naar Roeselare zullen afzakken. En ook al zijn ze met minder, onze supporters maken het meeste lawaai. Wij gaan er woensdag sowieso voluit voor gaan. Voor Roeselare is de titel het hoofddoel. Voor een club als Menen is met het bereiken van de finales de hoofdbetrachting al bereikt. Maar het zou uiteraard stom zijn om het te laten hangen. We gaan tot het uiterste”.

Champions League

Torhoutenaar Dedeyne speelde in de periode 2014-2016 twee seizoenen voor Roeselare. Na een eerste passage bij Menen, speelde hij vervolgens voor Gent en Haasrode-Leuven. Sinds 2020 is hij opnieuw aan de slag bij de grensploeg. “Bij Roeselare speelde ik nog samen met Stijn D’Hulst, Pieter Coolman, Matthijs Verhanneman en Sander Depovere die momenteel nog altijd bij de club actief zijn. Het is altijd leuk om tegen ex-ploegmaats te spelen. Als ik in Roeselare kom, ben ik altijd extra gemotiveerd. Ik heb inmiddels mijn contract bij Menen met twee seizoenen verlengd. Omdat ik dit seizoen minder spelgelegenheid kreeg, heb ik wat getwijfeld. Vorig seizoen heb ik heel veel gespeeld. Dit seizoen deden Jelle Sinnesael en Simon Andersen die tijdens het seizoen heel wat stappen heeft gezet, het goed. De teamresultaten waren goed zodat er weinig reden was om te wisselen. Uiteindelijk besloot ik om te blijven. Ik voel me immers heel goed in deze club. Bovendien spelen we komend seizoen Champions League, een uitdaging die ik niet aan me voorbij wil laten gaan”.