Leonis Dedeyne en Menen trekken aan het langste eind tegen Achel: “Coach wist dat hij op me kan rekenen, nu heb ik het getoond”

Nog steeds geen Lou Kindt tussen de lijnen. De Meense opposite sukkelt met een blessure, waardoor Basil Dermaux de hele tijd tussen de lijnen stond. Voorts koos coach Depestele ervoor om te roteren. Zo kreeg Leonis Dedeyne nog eens speelgelegenheid. Het was geleden van de eerste twee speeldagen, toen kapitein Jelle Sinnesael buiten strijd was met een blessure, dat de 28-jarige Torhoutenaar nog eens in de basis stond. “Het was inderdaad al even geleden”, bevestigt de middenman van 1.93 cm. “Het deed deugd om nog eens te mogen starten. Frank wilde mij nog eens aan het werk zien. Hij weet wel dat hij op mij kan rekenen, maar ik ben blij dat ik het ook effectief heb kunnen tonen. Ik ben best wel tevreden met mijn prestatie (Dedeyne scoorde 5 op 7 in deaanval en zette ook een ace en een killblock achter zijn naam, red.). Ik heb denk ik gedaan wat van mij verwacht kan worden. De coach gaf nog geen feedback, maar zal later wellicht wel terugkomen op mijn prestatie.”

Concentratieverlies

Menen leek de partij tegen hekkensluiter Achel vlot naar zijn hand te kunnen zetten. Toch kwamen de Limburgers nog flink opzetten. “In de eerste twee sets serveerden we sterk en deden we alles goed. Door concentratieverlies lieten we de bezoekers terug in de wedstrijd komen. We maakten het onszelf moeilijk en verloren de derde set. In de vierde beurt hebben we ons herpakt. We liepen uit (bij 18-13 had Menen een vijfpuntenkloof, red.), maar door de winst in set drie bleef Achel erin geloven. Bij 24-25 hadden de Limburgers zelf een setpunt, maar uiteindelijk trokken we aan het langste eind”.

“Ik ben heel blij dat we de drie punten pakten. We zijn nu zeker van de play-offs. Misschien kunnen we nog op de derde plaats eindigen. Leuven en Gent hebben wel nog meer wedstrijden te goed. Wij spelen enkel nog volgende week thuis tegen Borgworm. We zien wel of we nu derde, vierde of vijfde eindigen. Het is sowieso aan ons om ons in de play-offs te bewijzen. Zaterdag tegen Borgworm gaan we opnieuw voor de drie punten. In de heenmatch op de vierde speeldag verloren we met 3-1. Begin december versloegen we hen in de halve finale van de beker.”

Derde bekerfinale

Over drie weken speelt Menen in het Sportpaleis voor de finale van de Belgische beker tegen Roeselare. “Het is niet mijn eerste keer, eerder stond ik met Roeselare al twee keer in de bekerfinale. Dat was toen in het begin van mijn loopbaan en ik kwam niet in actie. Eén finale wonnen we en de andere ging verloren. Met Menen de finale spelen, wordt heel speciaal. Het wordt sowieso een onvergetelijke ervaring, zowel voor de spelers als de supporters. De setting, de ambiance en beleving zijn uniek. Tegen favoriet Roeselare starten we als underdog. We kunnen enkel maar winnen.”

