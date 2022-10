Leonis Dedeyne en Menen op zoek naar eerste zege in thuismatch tegen Guibertin: “Geduld en hard werken en dan komen we er wel”

De Waals-Brabanders keerden na een afwezigheid van drie seizoenen terug op het hoogste niveau en lieten op de openingsspeeldag onmiddellijk van zich spreken door Roeselare tot het uiterste te dwingen. De landskampioen kon in de Guiberdome pas in de tiebreak de zege veilig stellen. “Het resultaat van Guibertin tegen Roeselare heeft me toch wel verrast”, zegt middenman Leonis Dedeyne. “De landskampioen heeft opnieuw een stevige ploeg, dus moet Guibertin wel sterk gepresteerd hebben. Ik hoorde dat de thuisploeg heel goed geserveerd heeft en dat is ook nodig om Roeselare aan het twijfelen te brengen. Als anciens Simon Van de Voorde en Gert Van Walle bovendien hun dagje hebben, ben je er niet direct klaar mee”.

“Onze start was niet meteen die waarop we gehoopt hadden. Je mag echter niet vergeten dat Aalst nog steeds een groter budget heeft dan wij. Ze presteerden de vorige seizoenen onder hun mogelijkheden. Voor ons geldt het omgekeerde, wij kenden enkele goede jaren. We kunnen veel beter dan wat we tegen Aalst toonden, op alle vlakken. We moesten een nieuwe passeur (Seppe Van Hoyweghen, red.) inpassen. Hoewel we al goed op elkaar zijn ingespeeld, kan het teamgebeuren nog beter. De puzzelstukjes vallen voorlopig nog niet in elkaar. In het begin van de week kwamen we nog even terug op het verlies tegen Aalst. Heel kort, want de focus ging al snel naar de match tegen Guibertin. Er is geen reden tot paniek. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Geduld en hard werken, dan komen we er wel.”

Blessure Jelle Sinnesael

Menen kan de komende weken geen beroep doen op de ervaring van Jelle Sinnesael. De kapitein van de grensploeg is out met een afscheurde pees in de biceps. Van Dedeyne wordt verwacht dat hij de leemte zo goed mogelijk opvult. “Jelle is een leider die we uiteraard missen op het veld. Het is aan de rest van het team om dit op te vangen. Ik speelde in het verleden als opposite, hoekspeler en middenman. Bij Menen word ik in het midden uitgespeeld. Ik krijg vaak de vraag welke positie mijn voorkeur geniet. Ik vind de afwisseling wel leuk. Ik vind het tof om te zien wat er belangrijk is in elke positie. Het leert je het spelletje door en door kennen.”

Wederzijds respect

De 28-jarige Dedeyne speelde in 2016-2017 al een seizoen voor Menen. Na twee seizoenen bij Gent en een jaartje VHL keerde hij terug naar Vauban. De voorbije twee seizoenen had hij het naar zijn zin bij de grensploeg zodat hij zijn handtekening zette onder een nieuw contract voor twee bijkomende campagnes. “Er is veel respect en vertrouwen en dat is wederzijds. Ook vanwege coach Frank Depestele is er veel waardering voor mijn werk. Het is fijn om samen te werken. Het was dan ook geen moeilijke keuze om mijn contract te verlengen”.