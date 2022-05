Leonardo Cascio (Belisia) was de held tegen Lokeren-Temse: “We hebben karakter getoond”

Voetbal eindronde tweede nationaleHet eindrondeduel tussen Belisia en Lokeren-Temse was een spektakelstuk. Na negentig minuten was het 1-1. Meer doelpunten volgden in de verlengingen: 2-2. Penalty’s moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Leonardo Cascio was de grote man voor de thuisploeg, hij stopte twee elfmeters en zag zijn ploeg met 6-5 zegevieren. “Voordien was ik nooit eerste doelman geweest en ik weet dat er afgelopen zomer twijfels waren rond mijn persoon. De steun die ik dan kreeg van Tom Grootaers (keeperstrainer), Jan Schoefs (T2) en later Luc Nilis (hoofdcoach), was een boost voor mij”, aldus de 23-jarige doelman.