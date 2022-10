Leonardo Cascio (Belisia): “Had mijn terugkeer graag met puntenwinst afgesloten”

Een conclusie die inderdaad steek houdt. Belisia toonde zich niet doortastend genoeg, zo was duidelijk bij het eerste tegendoelpunt. “Mehanovic mocht daar inderdaad wel erg lang en ver oprukken met het leer. Daar hadden we als verdediging sneller moeten ingrijpen. Bij zijn poging op doel week het leer dan nog eens af op het been van één van mijn ploeggenoten, waardoor ik geen schijn van kans had om de bal te stoppen”, geeft Cascio zijn versie. “Nadien probeerden we ons toch terug in de wedstrijd te knokken. Met het doelpunt van Falke Vandecaetsbeek op slag van rusten, openden zich weer nieuwe perspectieven voor de tweede helft. We konden evenwel nooit echt onze wil opdringen. Gaandeweg werd ook duidelijk, dat wie scoorde ook wel eens de driepunter zou pakken. Of het strafschop was ? Eerlijk, ik kon het niet goed zien, maar als de ref zo kordaat fluit, dan heeft hij het bij het rechte eind. Na die elfmeter hebben we nog getracht onze achterstand om te buigen, maar dat zat er uiteindelijk niet meer in. Verlies je op Tongeren, dan moet je erkennen dat je zelf niet goed genoeg bleek.”