Leon Telier Oost-Vlaams judopersoonlijkheid 2020: “Een halve eeuw judo”

Nochtans is Leon Telier gestart in het voetbal. Bij SK Nevele waar hij bij de talentscouts van La Gantoise (nu KAA Gent) in het oog sprong. Zodat hij als scholier en junior een Buffalo was. “Toen ik voetbalde, had ik al belangstelling voor vechtsporten”, herinnert Leon Telier zich. “Bij de Jong Socialisten zochten ze activiteiten voor de oude balzaal in De Pulle. Daar zijn we met Judoclub Kiawazu gestart, op 18 mei 2021 vijftig jaar geleden. Over de judomatten lag een zeil. Daar ben ik, toen ik 28 jaar was, met judo begonnen. In t-shirt en jeansbroek. Ik denk dat we zeven jaar in De Pulle bleven.”