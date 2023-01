Leon Meier en Lindemans Aalst trekken naar Menen: “We willen de kloof met de teams achter ons vergroten”

Op de openingsspeeldag versloeg Aalst de grensploeg met duidelijke 3-0-cijfers. Inmiddels heeft Menen zijn draai gevonden en wipte het vorige speeldag dankzij een 1-3-zege op bezoek bij Guibertin over Aalst naar de vijfde plaats in de rangschikking. De Ajuinen van hun kant konden de goede start niet doortrekken en het bestuur greep in door coach Idner Martins te vervangen door Christophe Achten. Het bereiken van de play-offs is nog het enige overgebleven doel voor de Oost-Vlamingen en in dat opzicht is puntenwinst tegen Menen meer dan welkom. We blikten vooruit op het duel met Leon Meier. De Duitse hoekaanvaller miste de heenwedstrijd omwille van blessure. “Ik liep een breuk aan de rechterduim op in de oefenwedstrijd tegen Menen, een drietal weken voordien”, legt Meier uit. “De heenwedstrijd tegen Menen was voor ons de eerste grote test na een wisselvallige voorbereiding. We deden het verrassend goed en haalden een behoorlijk niveau. Hoewel Menen nog niet op dreef was, kijken we met een goed gevoel terug op die wedstrijd.”

Minder matchritme

Meier is één van de drie Duitsers in Aalsterse loondienst. Hij kwam samen met middenman Lennart Heckel blijver Egor Bogachev vervoegen. We vroegen of zijn team klaar is voor het duel met Menen. “Ik denk het wel”, reageert de hoekaanvaller die eind deze maand zijn 21e verjaardag viert. “We zijn goed op bezig en werken hard op training met onze coach. Elke dag probeert hij weer wat meer duidelijk te maken. Doordat we vorig weekend vrij waren, ligt onze focus al langer bij het duel tegen Menen. Zo kregen we ook al videotraining. Door een aantal gespreide ziekteperiodes van verschillende spelers was het niet altijd eenvoudig om te trainen. We waren vaak met niet meer dan tien op training. Menen speelde dit jaar al tegen Guibertin en staat vanavond (woensdag, red.) tegenover Trentino. Zij zullen dus misschien wat vermoeid zijn. Wij van onze kant zullen minder matchritme hebben. We oefenden wel tegen SSS Barneveld, de leider in Nederland (3-2-winst, red.), en hielden een trainingswedstrijd tegen Achel (4-0-winst, red). Maar competitiewedstrijden zijn uiteraard nog iets anders dan oefenduels.”

De hel van Menen

Lindemans Aalst gaat voluit voor een plaats in de play-offs. Winst tegen Menen zou in dat opzicht een stevige opsteker zijn. “Onze eerste betrachting is om minstens drie teams achter ons te houden en zo een ticket voor de play-offs te bemachtigen. We beëindigden de heenronde op de vijfde plaats, maar het verschil met de teams achter ons was heel klein. We willen die kloof wat groter maken. De winst in onze laatste wedstrijd tegen Guibertin was een eerste stap, maar het zou mooi zijn als we ook Menen konden kloppen. Het wordt niet makkelijk, maar als we ons niveau halen zijn er zeker mogelijkheden. Of ik al gehoord heb van de hel van Menen? Ik hoorde inderdaad dat het moeilijk spelen is in Menen. De kleine zaal maakt het moeilijk om te verdedigen en is een groot verschil met Schotte waar we heel veel ruimte hebben. Ook de aanwezigheid van luidruchtige fans speelt in het voordeel van de thuisploeg. Het is aan ons om hier goed mee om te gaan”.