Leo Van der Elst en Club YLA ontvangen Eendracht Aalst Ladies: “Zeker niet onderschatten”

VROUWENVOETBALDe interlandbreak is achter de rug. De speelsters van Club YLA vliegen er zaterdagmiddag opnieuw in met een wedstrijd in eigen huis tegen Eendracht Aalst Ladies. Drie weken na de onverwachte en teleurstellende 0-4-nederlaag tegen OH Leuven gaat blauw-zwart op zoek naar een vijfde zege in de Super League.

Na een vier op twaalf moest het team van trainer Leo Van der Elst de rol lossen aan de top van het klassement, maar met een gedeelde vierde plaats mag er toch teruggeblikt worden op een knappe heenronde. Club YLA won tegen Gent en liet tegen zowel Anderlecht als Standard zien heel wat potentieel in de rangen te hebben. De zware verliesbeurt tegen Leuven was bijgevolg geheel onverwacht. “De speelsters hebben na die wedstrijd enkele dagen vrijaf gekregen om het hoofd leeg te maken”, vertelt Van der Elst. “We hadden het tot dan immers heel goed gedaan. Die nederlaag verandert daar niet zoveel aan, want het zijn immers ook maar drie punten.”

Continuïteit

“Het is natuurlijk wel jammer dat we onze kans op de derde stek toen niet gegrepen hebben. We hebben de video grondig geanalyseerd en de match ontleed om te zien waar het is misgelopen. We zullen nu uit die fouten proberen te leren, mezelf incluis”, aldus nog Van der Elst. “Iedereen kijkt er heel erg naar uit om weer tussen de lijnen te staan. Drie weken geen wedstrijd moeten spelen, is lang en er resten ons nu ook slechts twee duels tot de winterstop, wat de continuïteit niet echt ten goede komt.”

TikTok

Club YLA en Aalst stonden eerder dit seizoen al tegenover elkaar. Blauw-zwart won de openingsmatch met 0-2. “Aalst bleek een stugge tegenstander en is zeker niet het zwakke broertje in deze reeks. Ze proberen immers ook altijd voetbal te spelen en we zullen hen niet mogen onderschatten. Ze zullen ongetwijfeld ook erg gemotiveerd aan de aftrap staan. Het is aan ons om vanaf de eerste minuut scherp te zijn.”

“We proberen elke partij aan te pakken met aanvallend en dominant voetbal. Dat zullen we nu weer doen met als doel de drie punten in eigen huis te houden, maar ik ben overtuigd dat het niet makkelijk zal zijn”, aldus Van der Elst, die op TikTok zijn dansmoves liet zien. “Marie (Minnaert red.) en Isabelle (Iliano red.) hebben zich met de Red Flames gekwalificeerd voor het EK en dat wilden we met de groep vieren op een originele manier. Die sociale media hoort bij het nieuwe YLA en het is een markt die aanslaat bij het publiek. Met mijn oude knoken heb ik zo ook mijn steentje bijgedragen”, lacht de Brugse oefenmeester tot besluit.