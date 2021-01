Leo Van der Elst en Club YLA hervatten competitie met dubbele opdracht tegen Woluwe: “Graag een zes op zes”

De laatste confrontatie met Woluwe zullen ze bij Brugge ongetwijfeld nog niet vergeten zijn. In april 2019 stonden beide teams, toen nog in eerste klasse, tegenover elkaar in de strijd om de titel. Blauw-zwart kreeg toen in eigen huis een 0-7-pandoering om de oren. “Het merendeel is dit inderdaad zeker nog niet vergeten”, stelt trainer Van der Elst. “De vergelijking met toen gaat in principe niet meer op, maar dit willen we toch graag nog even rechtzetten.”

“Het wordt echter geen makkelijke opdracht, want ik verwacht een stugge tegenstander. Woluwe slikte tot dusver weinig doelpunten. Het is hoe dan ook een belangrijke wedstrijd, waarbij we met het oog op deelname aan play-off 1 graag wat steken willen oprapen, die we in de heenronde lieten vallen”, aldus nog Van der Elst. “Er werd goed getraind sinds Nieuwjaar en we zullen er, zoals steeds, alles aan doen om de drie punten te pakken. Mijn speelsters hebben fysiek hard gewerkt, want we hadden in de vorige wedstrijden nog te vaak een dipje.”

Examenperiode

“Het wordt echter afwachten hoe ze de examenperiode verteerd hebben. De studies zijn uiteraard prioritair en we gaven hen de vrijheid om een aantal trainingen te skippen. Met een thuisprogramma konden ze tijdens hun pauzes wat in beweging blijven, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een groepstraining”, stelt de coach van blauw-zwart. “De voorbereiding op deze wedstrijd was bijgevolg niet zo evident, al zullen we ons daar zeker niet achter wegsteken. Aangezien we ook volgende week Woluwe treffen, kunnen we niet tevreden zijn met minder dan een vier op zes. Ideaal zou uiteraard een zes op zes zijn”, besluit Van der Elst, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Charlotte Laridon.



De spits brak in de laatste minuut van de eerste training van het nieuwe jaar een botje in haar voet en steekt in het gips. Marie Minnaert is verlost van haar handblessure en is weer inzetbaar.

