Leo Van der Elst (Club YLA) over start van de Lotto Super League: “Beter doen dan de vijfde plaats”

Met een thuismatch tegen bekerwinnaar Standard opent Club YLA zaterdag (15.30 uur) in The Nest in Roeselare de competitie. In de Lotto Super League beter doen dan de vijfde plaatsen van de voorbije twee seizoenen is het voornaamste opzet.