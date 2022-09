Léo Seydoux en Beerschot kunnen dit weekend (minstens even) leider worden: “We hebben een ploeg om mee te doen voor de prijzen”

Vorig seizoen werd Léo Seydoux met Westerlo kampioen in 1B. De 24-jarige Zwitser verdween in het Kuipje gaandeweg wat naar het achterplan, maar hij weet dus wel wat er nodig is om een gooi te doen naar promotie.

“Eerlijk, ik vind dat dit Beerschot voldoende in huis heeft om op zijn minst mee te doen voor de prijzen”, vertelt Seydoux. “Er schuilt individueel talent in onze kern. En wat nog belangrijker is: in deze ploeg willen alle spelers voor mekaar door het vuur gaan. Eigenlijk is het best opmerkelijk dat de groep nu al zo hard aan mekaar hangt, want in het tussenseizoen zijn er toch veel nieuwe jongens gekomen. Maar het klikte dus heel snel. Zelf ben ik op de club ook erg hartelijk ontvangen. En onze trainer speelt natuurlijk zijn rol: hij heeft er een supermentaliteit ingepompt. De coach is strikt op het veld, maar daarnaast benaderbaar.”

Man United en Juve

Hoewel Seydoux gezond ambitieus is, onderschat hij geen enkele tegenstander. “Het zou bijvoorbeeld een grote fout zijn om te denken dat het zaterdag makkelijk wordt tegen Deinze. Oké, zij bengelen momenteel onderaan in het klassement, maar het is en blijft een prima ploeg. In deze reeks zijn de teams trouwens meer dan ooit aan mekaar gewaagd. Het mooiste bewijs is dat we zelf tweede staan, maar toch ook al wat punten lieten liggen. In het begin van het seizoen ontbrak het ons soms aan efficiëntie. Na de zeges tegen Virton en Knokke, voor de beker, hebben we hopelijk de klik gemaakt. Het vertrouwen is er alleszins.”

Seydoux zelf amuseert zich op het Kiel. “In Zwitserland zat ik bij topclub Young Boys Bern. Dat ik tijdens Europese matchen tegen Manchester United en Juventus op de bank mocht zitten, was een geweldige ervaring, maar ik wou vaker op het veld staan. Beerschot geeft me nu die kans en daar ben ik blij om”, zegt de voormalige jeugdinternational. “De club huurt me tot het einde van het seizoen van Westerlo. Hoe het daarna verder gaat? Daar denk ik nu nog niet aan. Ik leef momenteel van match tot match en dat gaat me goed af.”

