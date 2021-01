Leo Carello blinkt uit bij de nationale ploeg: “Het EK halen is op korte termijn het enige doel”

Of het een goede zaak voor het zaalvoetbal betekent, is een andere zaak. Feit is dat Leo Carello op zijn eenenveertigste nog altijd een van de sterkhouders van de nationale ploeg is. “Ik voel me gewoon goed, leeftijd is relatief. Het is iets wat bij veel mensen gewoon in het hoofd zit. Ik moet wel toegeven dat de opeenvolgende lockdowns erger zijn voor oudere spelers dan voor jonge veulens. Vermits de competitie stopgezet werd, kijk ik uit naar alternatieven. Misschien kan ik uitgeleend worden aan een buitenlandse club. Recent trokken Rahou en Dujacquier al naar de Italiaanse competitie die wel nog doorgaat. Het zou een oplossing kunnen zijn om het ritme te onderhouden. Toch mag ik niet klagen van de conditie. De fysical coach van Halle-Gooik begeleidt me voortreffelijk.”

Finland

Hoewel Leo al bijna een jaar geen wedstrijd speelt, was hij tegen Finland een bepalende factor in het team. Hij tekende voor het eerste doelpunt. “In de eerste helft hadden we het lastig tegen de vinnige Finnen. Dankzij de video wisten we dat zij fysiek sterk zouden zijn. Na een aantal minuten kwamen we in ons spel. In de tweede helft was het echt veel beter en kregen we ook de kansen. Ik vind het geweldig dat de UEFA de landenteams ‘verplicht’ om hun wedstrijden te spelen. Het EK halen is op korte termijn het enige doel.”

Montenegro

Leo beseft dat er dinsdag tegen Montenegro best gewonnen wordt. “Het wordt in ieder geval een heel andere wedstrijd. Ik wil niet smalend doen over Montenegro, want ik herinner me uit het verleden dat we het best lastig hadden tegen hen. Wellicht zullen de Montenegrijnen minder teren op hun fysieke kwaliteiten, eerder op hun technische. Daar moeten mogelijkheden liggen. Winnen is inderdaad noodzakelijk om de start van de campagne niet te missen.”