Lente Duhamel rijdt Kampioenschap van Vlaanderen: “Sprinters opnieuw afschudden wordt moeilijk”

wielrennen junioren Yarno Van Herck pakt brons na late reactie: “Dertig kilometer van het einde dacht ik dat het BK gereden was”

Ook al is hij nog eerstejaarsjunior, Yarno Van Herck is meestal niet tevreden als hij een wedstrijd als derde afsluit. Na het BK in Moorslede was hij wel content met brons, want dertig kilometer van de finish leek een medaille heel ver weg.

30 mei