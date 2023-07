Lensy Debboudt (45) niet kansloos in Massemen: “Eerst mijn werkdag bij de post, dan het PK”

basketbal EK Pascal Angillis (Belgian Cats) schrijft mee geschiede­nis: “Blij dat ik steentje kon bijdragen tot dit gigantisch succes”

De Belgian Cats schreven geschiedenis op het EK in Israël en Slovenië door in een bloedstollende finale Spanje te verslaan. Historisch. Goud op het EK. De Limburgse link bij de Cats zijn de assistenten Pascal Angillis (ex-Limburg United) en Jill Lorent (ex-speelster van Lummen). Ondertussen is Pascal Angillis reeds een halve Limburger geworden, want hij woont al vele jaren in Gingelom.