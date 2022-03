Lenny Nangis wijst RWDM met assist en doelpunt weg naar 3-0-zege tegen Virton: “Tweede plaats mag ons niet meer ontglippen”

Voetbal 1BRWDM heeft door de 3-0-zege tegen Virton een grote stap gezet richting tweede plaats die recht geeft op de barragewedstrijden tegen de voorlaatste uit 1A. Drie speeldagen voor het einde telt de Brusselse club zeven punten meer dan Waasland-Beveren. Nangis had met een assist en doelpunt een groot aandeel in de zege.

In vergelijking met de wedstrijd op Lommel voerde trainer Vincent drie wissels door, waarvan tweede noodgedwongen. In de plaats van de geblesseerde Vorogovskiy kwam Mpati aan de aftrap en de geschorste Keita werd vervangen door Gécé. Claes moest dan weer zijn plaats afstaan aan Hazard, die zo voor de eerste keer een basisplaats kreeg.

“Door het gelijkspel van Waasland-Beveren zaterdagavond tegen Lommel (1-1) wisten we dat we een uitstekende zaak konden doen”, verklaarde Nangis na afloop. “Winnen tegen de rode lantaarn betekende een voorsprong uitbouwen van zeven punten. Daarin zijn we geslaagd, ook al zorgde Virton voor de rust voor het nodige weerwerk”

RWDM trok alvast niet halsoverkop in de aanval. Virton ging wel meteen op zoek naar een treffer. En al na vijf minuten moest Ruyssen ingrijpen op een schot van Anne, de bal devieerde over het doel van Defourny. Pas op het kwartier kon RWDM de eerste keer de neus aan het venster steken toen Nangis een voorzet van Hazard over doel knalde. Twee minuten later viel dan toch de openingstreffer via De Camargo op een inzenden van Nangis. De plaatselijke fans gingen meteen uit hun dak. Daarna viel het stil tot aan de rust.

Twee assists voor Rommens

RWDM kwam agressief uit de kleedkamer en dat resulteerde na tien minuten al in een grote kans voor De Camargo op aangeven van Hazard, maar de bezoekende doelman Martin stond op de goede plaats. Na de dubbele wissel De Camargo-Hazard voor Togui-Claes, bracht Nangis op een dieptepas van Rommens de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Meteen gingen de kopjes naar omlaag bij Virton. Tien minuten voor tijd maakte Togui het op hoekschop van Rommens nog wat pijnlijker: 3-0.

“Tegen een ploeg spelen die tegen de degradatie vecht, is geen geschenk. Maar we hebben het volwassen aangepakt. Het was misschien niet onze allerbeste prestatie dit seizoen, maar nu komt het er op aan om ons doel te bereiken. En daar zijn we nu heel dicht bij. Nog één duel van de drie winnen en die tweede plaats is helemaal van ons.”

Oefenmatch op Club Brugge

Door de interlandbreak plant RWDM een oefenwedstrijd in deze week. “Kwestie van het ritme er in te houden”, stelt trainer Euvrard. Tegenstander is niemand minder dan Club Brugge.

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Mpati; Gécé, Rommens; Hazard (59’ Claes), Ephestion (82’ Nzuzi), Nangis (82’ Lavie); De Camargo (59’ Togui)

Virton: Martin, Vinck, Rizzo, Hamzaoui, Masangu (72’Doué), Remy, Collela (61’ Guillaume), Kage (75’ Ayyoub), Vanbaleghem (72’ Aabbou), Sidibe, Anne

Doelpunten: 17’ De Camargo, 61’ Nangis (2-0), 79’ Togui (3-0)

Gele kaarten: Kage, Masungu, Gécé, Rizzo, Hamzaoui

Scheidsrechter: De Beuckelaere