Lenny Nangis (RWDM) gelooft in winst op Seraing: “Iedereen heeft goesting en wil die promotie”

Over de heenwedstrijd in het Machtensstadion is al veel gezegd en geschreven. De rode draad is al die verhalen is dat Seraing over de ganse wedstrijd bekeken de betere ploeg was, maar dat RWDM wel in staat was om voldoende kansen af te dwingen maar onder meer veel pech niet kon scoren. Langs de andere kant mocht het ook wel een kaarsje branden voor doelman Defourny, die niet toevallig werd uitgeroepen tot beste doelman van 1B.

“We hebben de wedstrijd tegen Seraing goed geanalyseerd”, verklaarde Lenny Nangis op de persconferentie die werd georganiseerd in de aanloop naar de terugwedstrijd. “Ondanks de steun van duizenden supporters zetten we al ploeg niet onze beste prestatie van het seizoen neer. Wellicht hadden we toch iets meer plankenkoorts dan gedacht en waren we onder de indruk van de omstandigheden. Achteraf is het makkelijk gezegd, maar misschien toonden we iets te veel respect voor onze tegenstander. Al dan niet bewust gingen we veel te laag voetballen, waardoor Seraing te veel op onze speelhelft stond. En daardoor stond onze verdediging ook meer onder druk. In de terugwedstrijd zaterdag is speculeren uit den boze. Want het is de match van alles of niets. We moeten scoren en dus zullen we moeten aanvallen. Niet blind, maar we zullen toch meer aanvallend uit de hoek moeten komen. En hopelijk rolt de bal deze keer voor ons. Seraing is een goede ploeg, maar als wij een perfecte wedstrijd spelen, dan kunnen we die ploeg kloppen. Iedereen heeft heeft alvast heel veel goesting”, stelt de flankaanvaller.

Wijzigingen

“Natuurlijk geloven we nog in de promotie”, stelt trainer Vincent Euvrard heel duidelijk. “En ja, we zullen offensief uit een ander vaatje moeten tappen. In die zin mogen er wijzigingen verwacht worden in de basisploeg. Iedereen heeft gezien dat we vorige zaterdag tussen minuut 20 en 45 enorm hebben ondergelegen. Een vroeg doelpunt zou ideaal scenario zijn, want dan moet ook Seraing uit zijn kot komen. Ik houd met alle scenario’s rekening: verlengingen en eventueel penalty’s.

Om Seraing alsnog te kloppen, zal RWDM over een speelklare Igor De Camargo kunnen beschikken. De spits stapte in de heenwedstrijd van het veld met pijn aan zijn enkel. “Het is de laatste match van zijn carrière. Hij zal zich 100 procent geven”, voorspelt Euvrard.