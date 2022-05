Lennert Versmissen speelde 33 van de 34 wedstrijden bij Dessel Sport: “Ik ben tevreden over mijn regelmaat”

Voor Dessel is het hoe dan ook een schitterend seizoen geweest. Het team van trainer Benny Lunenburg stond vele maanden aan de leiding, maar moest in de laatste weken van de competitie zijn koppositie inleveren. Het leverde Dessel wel een plaats op in de eindronde, al was het één van de ploegen die geen licentie voor 1B had aangevraagd. De ambitie om die stap in de toekomst te zetten, blijft levendig. Het bestuur wil alleen de tijd nemen om daarvoor de juiste schikkingen te treffen. Daardoor kon Dessel zonder druk aan de nacompetitie beginnen. Dat schonk de Desselse trainer de gelegenheid om verschillende jonge spelers te laten opdraven.

“Hoewel we niet echt voor een uitschieter konden zorgen, denk ik dat we met voldoening op de eindronde kunnen terugblikken”, zegt Lennert Versmissen. “Op uitzondering van de wedstrijd in Luik, zat er in de andere matchen meer in. Ook woensdagavond konden we aanspraak maken op een gelijkspel. We wisten dat Dender alles op alles moest zetten om de titel binnen te halen. Uiteindelijk heeft een vermijdbaar doelpunt beslist over winst en verlies.”

Regelmaat

Voor Lennert Versmissen werd het een meer dan geslaagd seizoen. Van de 28 competitiewedstrijden stond de Turnhoutenaar er 27 aan de aftrap. In de eindronde maakte hij zes keer de negentig minuten vol.

“Omwille van een schorsing heb ik tijdens de competitie één keer aan de kant gezeten. De meeste wedstrijden speelde ik op positie acht, box-to-box. De voorbije maanden heb ik als verdedigende middenvelder gespeeld. Ik ben heel tevreden over mijn seizoen en over mijn regelmaat. Al is de rust nu meer dan welkom. Eind juni komen we opnieuw één week samen. Ik vermoed dat dat nog op een laag niveau zal zijn. In afwachting van de officiële voorbereiding, die op 12 juli van start gaat.”

