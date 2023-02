Lennert Versmissen pakt met Dessel punt tegen La Louvière: “Gelijkspel om op verder te bouwen”

Voetbal eerste nationaleDessel Sport is zaterdagavond met een scoorloos gelijkspel tegen La Louvière aan een ‘Engelse week’ begonnen. Positief is dat de troepen van trainer Stijn Vreven opnieuw de nul konden houden. Alleen het scorend vermogen draait nog niet op toerental. Woensdag staat de volgende opdracht reeds op de kalender.

Tijdens de laatste week van februari krijgt Dessel Sport in eerste nationale drie wedstrijden op rij voor eigen publiek voorgeschoteld. De eerste werd zaterdagavond afgewerkt. Met de komst van La Louvière werd het voor de Kempenaars meteen een eerste test.

“In de eerste helft hebben we ons kunnen meten met een erg sterke tegenstander”, maakte Lennert Versmissen de balans op. “In de tweede periode was het La Louvière dat het commando overnam en resoluut op zoek ging naar de overwinning. In die periode toonde zij dat ze niet toevallig mee bovenaan het klassement te vinden zijn.”

Positief

De vijfde puntendeling van het seizoen zorgde in het Armand Melis Stadion voor een goed gevoel. “Ik vind het voor ons een positieve zaak dat we opnieuw de nul hebben kunnen houden. Op dat vlak hebben we de voorbije maanden duidelijke stappen voorwaarts gezet. Het klopt inderdaad dat we moeten werken aan het scorend vermogen. Daar ligt vaak de sleutel van de overwinning. Ik heb er goed hoop op dat we ook daarin zullen slagen.”

Charerloi

De komende dagen zullen vooral in het teken staan van de eerste inhaalwedstrijd. Woensdagavond om 20 uur komt Zebra Elites Charleroi naar Dessel. Eén van de beloftenploegen die dit jaar zijn opwachting maakt in eerste nationale.

“Het is bijzonder moeilijk om hun sterkte in te schatten”, blikt de Desselse aanvoerder uit Turnhout vooruit. “Als we ons moeten baseren op de andere beloftenteams die we reeds hebben ontmoet, verwacht ik weer een moeilijke opdracht. Meestal bestaan die teams uit jonge, talentvolle, gasten. Zij krijgen op deze manier de gelegenheid om zich in de kijker te spelen. We werken een gewoon trainingsprogramma af, dat wel in het teken staat van de inhaalpartij. Het zijn sessies waarbij voornamelijk het tactische grondig wordt doorgenomen.”