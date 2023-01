Lennert Versmissen ontvangt met Dessel Sport provinciegenoot Heist: “Bevestigen is de boodschap”

In Desselse kringen ging vorige week, na de 1-2 winst op het veld van Ninove, een zucht van opluchting door de rangen. Niet alleen het resultaat was welkom. De manier waarop was tegelijk hoopvol voor het zware werk dat de komende maanden nog op de planken ligt.

“Het zag er aanvankelijk niet goed uit”, blikt Lennert Versmissen nog even terug. “Onze eerste helft was goed. Alleen in de zone van de waarheid liep het fout. Daardoor kregen we in het begin van de tweede helft het deksel op de neus. Het feit dat we dat in extremis recht hebben gezet, was de opsteker die we als groep nodig hadden. Vooral na de nederlaag tegen Tienen, waardoor we het nieuwe kalenderjaar met een valse noot begonnen.”

Fit

Lennert Vermissen vormt voor Dessel Sport in het middenveld een heel belangrijke schakel. De aanvoerder was één van de spelers die in de heenronde heel vaak aan de kant zat. “Het begon met een scheur in de ligamenten van mijn enkel en een neusbreuk. Later had ik opnieuw enkelproblemen. Tijdens de winterstop heb ik hard gewerkt om terug te keren. Ik hoop dat alle miserie nu voorbij is. Die hoop is eveneens van toepassing op de rest van de groep. De talrijke afwezigen tijdens de heenronde hebben zonder meer een rol van betekenis gespeeld.”

Bevestigen

Dessel heeft in de kelder van het klassement een beetje ademruimte, maar het wordt nu een kwestie om de lijn van vorige week door te trekken.

“Om uit onze positie te geraken is er maar één weg: bevestigen. Daarvoor hebben we wel enkele successen op rij nodig. Met de terugkeer van diverse basisspelers, gaan we een ander beeld krijgen. Maar we beseffen dat we zaterdagavond met Heist een sterke opponent op bezoek krijgen. Het zal geen toeval zijn dat ze bovenaan het klassement te vinden zijn.”