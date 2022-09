Lennert Versmissen na de bekerwinst van Dessel: “Deze mentale opsteker hadden we nodig”

Soms kan een zijsprong positieve gevolgen hebben. In plaats van de competitiewedstrijd in Luik, die volgende woensdag wordt afgewerkt, stapte Dessel in de bekercompetitie en kreeg het met Virton een op papier sterkere opponent op bezoek. Met het gevolg dat de druk een beetje verdween.

“Onze bedoeling was in eerste instantie om een goede prestatie neer te zetten”, zegt aanvoerder Lennert Versmissen. “In de hoop daar een mooi resultaat aan te koppelen. Uiteindelijk was dit een duel waarin we niks te verliezen hadden. Van bij de start stond ons blok heel goed. De uitsluiting van bezoeker Espinoza heeft de partij een andere wending gegeven. Uiteindelijk is dat een verdienste van onszelf. Achteraf bekeken was dit duel een mentale opsteker.”