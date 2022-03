Lennert Versmissen en Dessel ontvangen Thes Sport: “We willen voor eigen volk ongeslagen blijven”

Ondanks vier puntendelingen en één verloren duel in de laatste vijf wedstrijden, heeft Dessel bovenaan de klassering nog steeds een bonus van één punt op Dender en twee op Patro Eisden Maasmechelen. De twee dichtste achtervolgers die één wedstrijd meer hebben gespeeld. “We moeten niet onder stoelen of banken steken dat het de voorbije weken minder vlot liep”, reageert Lennert Versmissen eerlijk. “Ik denk dat dat niet abnormaal is. Elke ploeg moet in de loop van het seizoen door een moeilijke periode. Anderzijds mogen we niet vergeten dat we vorige week in Luik een punt hebben gepakt op basis van onze inzet en organisatie. We vinden moeilijker de weg naar doel. Dat scorend vermogen kan snel terugkeren.”

Thes

Trainer Benny Lunenburg wees er vorige week reeds op. Dessel en Thes liggen in een andere provincie. Voor Dessel is het toch een soort van ‘derby’. “Als we naar Heist of Rupel Boom moeten, twee provinciegenoten uit onze reeks, zijn we langer onderweg. Op dat vlak is het een speciaal duel. De heenwedstrijd heeft aangetoond dat Thes, ondanks de mindere klassering, behoorlijk wat kwaliteit in zijn rangen heeft rondlopen. In de rand kunnen we zelf profiteren van het onderlinge duel tussen Luik en Dender, twee van onze rechtstreekse concurrenten.”

Lennert Vermissen is bij Dessel aan een regelmatig seizoen bezig, en opereert er in de centrale as. “Ik voel me goed in die positie”, zegt de Turnhoutenaar. “Het is sleutelpositie van waaruit vele acties vertrekken. Ik hoop die lijn tot het einde van het seizoen te kunnen doortrekken. Wat de toekomst betreft heb ik nog een overeenkomst van één jaar. Dat geeft de nodige rust. Al ben ik heel ambitieus.”

Naast het verdedigen van de leidersplaats, wacht er voor Dessel nog een andere uitdaging. “We zijn nog steeds ongeslagen voor eigen volk. Voor het seizoen was dat ons hoofddoel. Dat hopen we tot een goed einde te kunnen brengen.”

