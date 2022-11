Lennert Vermissen ontvangt woensdagavond met Dessel bekerhouder AA Gent: “We zullen eens ontspannen kunnen spelen”

In Dessel wordt alles in gereedheid gebracht om woensdagavond om 20.30 uur, in het kader van de beker van België, gastheer te zijn voor AA Gent. De winst tegen Virton, eind september, leverde de Kempische formatie uit eerste nationale een thuiswedstrijd op tegen de regerende bekerhouder. Sinds lang kunnen de groen-witten ontspannen aan een wedstrijd beginnen en de sportieve perikelen in competitieverband even opzij schuiven.

Voor Dessel wordt het treffen tegen AA Gent het vierde bekerduel. Het begon midden augustus met een uitgesproken 7-1 zege tegen Wielsbeke. Later volgde een uitwedstrijd bij Fizoise en een confrontatie tegen Virton. Het was Alessandro Cerigioni die Dessel in dat duel, tijdens de eerste verlenging, over de streep trok.

Ontspannen

In Dessel probeert men nog steeds om het niveau van vorig seizoen te evenaren. De trainerswissel, waarbij Benny Lunenburg voorlopig wordt opgevolgd door Michel Kenis en de andere leden van de technische staf, leverde vorig weekend niet meteen resultaat op.

“Het is misschien eens goed dat we met een andere kijk aan een wedstrijd kunnen beginnen”, blikt Lennert Versmissen vooruit op de bekerwedstrijd. “We moeten niet onder stoelen of banken steken dat er een klasseverschil zal zijn. De bekercompetitie zorgt steeds voor de nodige verrassingen. Maar op dat vlak ontmoeten we Gent op een moment waarop het in een sterke periode zit. Als bekerhouder zullen zij zonder twijfel op hun hoede zijn. Voor ons is het dan weer een moment om onze kwaliteiten te tonen. Die zijn na een knap seizoen als dat van vorig jaar niet verdwenen.”

Weggegeven

De Dessel aanvoerder uit Turnhout werpt zijn blik nog even op de competitie. “De 1-4 eindstand tegen Francs Borains van vorig weekend was overdreven. Dat had te maken met het feit dat we te gemakkelijk doelpunten blijven incasseren. Dat is een gedeelde collectieve verantwoordelijkheid die ons al een gans seizoen achtervolgt. De uitwedstrijd van volgende zondag tegen de beloften van OHL wordt opnieuw een uitdaging. Hun plaats in de middenmoot van het klassement levert de bevestiging dat die jonge gasten over behoorlijk wat kwaliteit beschikken.”