Lennert Vandecaetsbeek (SK Tongeren): “Goede prestaties van de laatste weken doortrekken in thuisderby tegen Sporting Hasselt”

Ook doelman Lennert Vandecaetsbeek die in november een zware neusbreuk opliep en twee maanden aan de kant moest blijven. Gelukkig heeft Vandecaetsbeek, ook doelman in het zaalvoetbal bij KKMalle-Beerse op het hoogste niveau, nergens nog last van en is bezig aan een sterke reeks.

“Als de organisatie van de verdediging top is, krijgt een doelman het ook gemakkelijker”, relativeert Vandecaetsbeek zijn sterke prestaties van de laatste weken. “We hebben de voorbije weken karakter getoond en deze groep hangt fel aan elkaar. Verleden zaterdag konden we tegen een stug Cappellen verdiend een gelijkspel behalen. Wij waren zelfs de betere ploeg, maar hadden pech bij de afwerking. Onze topschutter Sonny Baik faalde vanop de stip, maar scoorde wel de twee doelpunten. In de slotminuut zorgde onze Zuid-Koreaanse goalgetter, zit al aan 19 stuks, voor de gelijkmaker. Met 4 op 6 tegen Londerzeel en Cappellen staan we netjes boven de degradatiezone. Definitief is het behoud nog niet binnen, maar er moet in de vier resterende wedstrijden echt nog een mirakel gebeuren om ons uit tweede nationale te krijgen.”

Sporting Hasselt

“Voor de thuisderby tegen Sporting Hasselt heeft de club iets speciaals georganiseerd”, gaat Vandecaetsbeek, ook jeugdtrainer bij RC.Genk, voort. “Om 17u verzamelen we in café Au Phare op de Grote Markt in Tongeren voor een Afterwork met all-in drank en een pasta-buffet. Tegen 19u trekken we met de bus naar de Sportoase. We willen deze derby feestelijk inkleuren en hopelijk kan het met een overwinning.”

“Wat ik verwacht van de wedstrijd? Een leuke derby met twee clubs die willen voetballen”, vervolgt de 27-jarige doelman uit Hoeselt. “Sporting versloeg City Pirates met ruime cijfers en zakt af naar Tongeren met vertrouwen. We staan gelijk in de rangschikking met 31 punten. Komen zonder druk tussen de lijnen en ik verwacht dan ook een open wedstrijd. Hasselt trekt de kaart van de jeugd de laatste weken en dat is mooi voor die jonge kerels. Aan inzet zal het dus in beide kampen zeker niet ontbreken. Wie de partij kan winnen is bovendien definitief zeker van het behoud.”

Toekomst

“Ik tekende bij voor volgend seizoen. In mijn ogen kan ik nergens beter zitten dan hier in Tongeren. Ik doorliep mijn jeugdjaren bij de Ambiorixzonen. Beleefde vijf mooie jaren bij Zepperen, maar stap nu mijn vierde seizoen in bij Tongeren. De club staat garant voor een uitstekende jeugdbegeleiding. Het Tongerse jonge geweld krijgt kansen. Of de ploeg er niet helemaal anders gaat uitzien volgend seizoen? Tongeren is Club Brugge niet hé. En zelfs bij de topclubs kunnen ze de sterspelers niet behouden. Uiteraard zullen meerdere jongens andere oorden gaan opzoeken. Sportief manager Jef Byloos en de staf is druk bezig met de nodige versterkingen. Het zal geen sinecure worden om onze topschutter Sonny Baik te vervangen. Anderzijds, de ruggengraat van het team is gebleven en enkele jonge talenten tekenden voor het seizoen 22'-23'. Het zijn verdedigende middenvelder Romain Spailier (20), komt over van FC Luik, flankaanvaller Selim Cilt (21), van KVK Wellen en ex-jeugdspeler Zion Buekers (19) van Westerlo. Verder zal de club zich nog versterken voor elke linie. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook volgend seizoen over een mooie kern zullen beschikken”, besluit de leerkracht LO in Maastricht.