Lennert Vandecaetsbeek met Malle-Beerse niet naar play-offs: “Toch kunnen we tevreden terugblikken”

Doelman Lennert Vandecaetsbeek blikt met gemengde gevoelens terug op het voorbije seizoen. “Het is een hectische periode geweest, met enkele turbulente tijden. We kunnen er niet omheen dat we onze competitiestart volledig hebben gemist en dat hadden we niet echt zien aankomen. We hoopten op een vlotte start en een plaats in de middenmoot. De rauwe realiteit was evenwel helemaal anders. Met de winterstop hadden we nog maar één keer gewonnen en telden we slechts vijf punten. Malle-Beerse stond plots op een degradatieplaats. Het was alle hens aan dek.”

Ommekeer

Tijdens de winterstop kwam de kentering. Nieuw bloed werd aangetrokken en dat heeft gerendeerd. Lennert Vancaetsbeek knikt instemmend. “Er werd schoon schip gehouden. Nieuwe spelers begonnen met een nieuwe lei. Er ging een nieuwe ‘vipe’ doorheen de spelersgroep. De transfers brachten onmiddellijk resultaat en we begonnen opnieuw punten te pakken, zoals men dat van Malle-Beerse mocht verwachten. Vooral de punten tegen topploegen als Antwerpen en Herentals deden deugd. Het zorgde ervoor dat we toch tevreden kunnen terugblikken op het seizoen. Op de voorlaatste speeldag waren we zeker van het behoud in eerste nationale.”

Dan toch geen eindronde

Dit weekend werkte Malle-Beerse de laatste wedstrijd van de competitie af. De ploeg kwam zelfs nog in aanmerking om de play-offs te spelen. Tegen degradant Jette werd echter met 4-8 verloren. Lennert Vandecaetbeek zucht. “Eindelijk hadden we eens een match volledig in handen. Bij de rust stond het 6-2! Nadien lukte het niet meer. Vermoeidheid? De ramadan bij sommige spelers? Ik weet het niet. Feit is dat we nog verloren. Achteraf bekeken had de nederlaag geen invloed op het eindresultaat. Vermits Eisden verrassend ging winnen in Herentals, bleef die achtste plaats toch buiten schot. Het komt er nu op aan om de groep bij elkaar te houden. Net als enkele ploegmakkers heb ik in ieder geval mijn contract al verlengd bij de club. Met Chefrino Eind werd een eerste inkomende transfer verricht. Ik heb begrepen dat er zeker nog één speler zal bijkomen.”