Lennert Van Praet (Zeveren Sportief) na 5-0-zege tegen Sint-Laureins: “Op alle vlakken leider overtroefd”

voetbal tweede provinciale ADé verrassing van de speeldag in tweede provinciale A kwam deze week van Zeveren Sportief. De paarswitten stuurden leider Sint-Laureins met een zware 5-0-nederlaag huiswaarts. Lennert Van Praet was een van de kwelduivels voor de Goalgetters. Hij speelde een sterke wedstrijd en pikte zijn doelpuntje mee.

“Vooraf hadden we niet durven dromen om de leider een 5-0-nederlaag aan te smeren. Van winnen wel, we zitten ‘in the flow’ en dan ben je met Zeveren niet snel klaar. Eigenlijk trekken we gewoon de lijn door. Een strakke organisatie leverde ons een punt op tegen het ambitieuze Destelbergen en de geladen derby in Poesele brachten we ook tot een goed einde (1-3, red.). Het ‘game plan’ was ook nu ongeveer hetzelfde. Beginnen met organisatie, nul houden en gretigheid tonen bij de aanvallen.”

Overbodige tweede helft

Een wervelend Zeveren liep Sint-Laureins onder de voet en met vier doelpunten zorgde de ploeg van Maikel Van Parijs dat de wedstrijd bij de rust al gespeeld was. “Vier keer scoren, dan kan je inderdaad van een overbodige tweede helft spreken”, vond Van Praet. “Na vijf minuten was het al bingo. Goede voorzet van Jens Goossens en Alessio De Ruyck maakte het in de eerste zone af. Na tien minuten opnieuw een aanval via de flanken. Dit keer was een actie van Wout Steyaert de inleiding op een kopbaldoelpunt van Sébastien Giannaros.”

“We overtroefden op alle vlak de leider. De Goalgetters misten duidelijk gretigheid, waren te slap in de duels en moesten vaak achter de bal aanhollen. Na een half uur was de wedstrijd dan eigenlijk al gespeeld. Via een mooi volleyschot van Hannes De Spiegelaere kwam 3-0 op de scorebord. Nog voor de rust kon ik na een inworp voor de 4-0 zorgen. De tweede helft was dan ook overbodig.”

Kruisbandblessure

In de tweede helft dreef Giannaros het verschil nog op. Van Praet geniet opnieuw van het voetbal na een kruisbandblessure. “Eerst was er dat coronajaar, dan een kruisbandblessure. De voorbije twee jaar heb ik dan ook nauwelijks gespeeld en dan doet het wel deugd als het lekker loopt. Toch denk ik dat we op onze limiet zitten. We tellen vier punten achterstand op Lembeke en zes op Merendree. Dat zijn ploegen die de punten vlot bij elkaar sprokkelen en ik vermoed dat de zesde plaats het maximum haalbare is. Maar we gaan zeker niet op de rem gaan staan.”

