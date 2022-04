Lennert Van Lommel treedt in voetsporen van vader Cedric: “Ik moet meer doen met de ervaring van papa”

Het stond in de sterren geschreven dat Lennert Van Lommel wielrenner zou worden. “Nooit heb ik een andere sport in competitie beoefend. Als kind vergezelde ik papa overal op de koers. Als hij niet won, was ik ontgoocheld. Het was logisch dat ik in de koers rolde. Mijn oudere zus Yenthe was de eerste om te koersen, ik volgde. Als miniem begon ik dan op mijn achtste zelf met wielrennen. Het voorbije seizoen was zeker niet slecht. Regelmatig strandde ik in de top tien. Ik heb één groot probleem: ik heb helemaal geen sprint. Daardoor moet ik zelf de koers maken. Dat vraagt veel inspanningen en die worden niet altijd beloond. Papa zegt regelmatig dat hij veel ervaring heeft, maar dat ik er te weinig mee doe (lacht). Hij heeft gelijk, ik moet meer doen met zijn ervaring. Ik luister nochtans wel. Regelmatig vertelt hij mij, waar ik mij moet positioneren in het peloton.”