Lennert Van Eetvelt wordt prof bij Lotto-Soudal: “Ik kijk ernaar uit om me voort te ontwikkelen”

Prima voorbereiding

WorldTour

Ook Kurt Van De Wouwer, manager van het Development Team, juicht het profcontract van Lennert Van Eetvelt toe. “Lennert Van Eetvelt is absoluut klaar om de stap te zetten. Hij is bij ons gekomen in 2020, het coronajaar. Dat was een jaar met weinig wedstrijden voor de beloften, waardoor het moeilijk was om jezelf te laten zien. Maar in 2021 heeft hij direct een enorme stap gezet, met onder meer de Belgische titel in het tijdrijden, een derde plaats op het BK op de weg, een vijfde plaats op het EK en een achtste plaats in de Tour Alsace. Dit jaar is hij opnieuw sterker geworden. Dat bewijst zijn zesde plaats in de Tour de Normandie en de tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik vorig weekend. Hij is meer dan zijn plaats in de WorldTour-ploeg waard.”