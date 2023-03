Lennert Van Eetvelt start maandag in Ronde van Catalonië: “Dit is mijn eerste grote uitdaging als prof”

In welke mate weet Lennert Van Eetvelt wat er hem van maandag tot volgende zondag te wachten staat? Het antwoord klinkt realistisch. “Ik heb er enkele koersen opzitten, maar de Ronde van Catalonië zal van een ander kaliber zijn. Dit is mijn eerste grote uitdaging als prof. Er staat mij zeven dagen lang een pittig parcours te wachten. De wereldtop zal op de afspraak zijn (kleppers als Roglic, Carapaz, Bernal en Evenepoel staan inderdaad aan de start, red.). Het is plezant om mij een eerste keer met die mannen te meten. Het rittenprofiel is me intussen al bekend. Er werden enkele zwaren etappes opgenomen in het rittenschema. We klimmen tot 2.000 meter.”

“Of ik ervaring heb met het echte hooggebergte? Gezien mijn jonge leeftijd is dat niet zoveel, maar ik won wel vorig seizoen een rit in de Baby Giro, waarin we klommen tot 2.600 meter. Ik weet dus wat er mij te wachten staat. De laatste dag is er traditioneel een criterium in Barcelona. Dat oogt makkelijker, maar ook dan moeten we telkens over de Montjuich.”

Verstoorde voorbereiding

Hoe heeft Lennert Van Eetvelt zijn debuut als beroepsrenner ervaren? “Ik opende op Spaanse wegen. Eerst was er de Mallorca Challenge. Nadien volgden Murcia en Jaén. De koersen vielen goed mee. Het was ook plezant rijden op de mooie brede wegen. Dat bevalt me wel aan Spanje. Na het Spaanse drieluik volgde de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Dat werd een tegenvaller. Ik reed op een paaltje met alle gevolgen vandien. Ik raakte geblesseerd, mijn heup zat vast. Intussen is die narigheid zo goed als volledig van de baan. Ik heb er intussen een stage op Tenerife opzitten.”

Sterke ploeg

Lotto-Dstny start in principe in Catalonië met Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, Andreas Kron, Maxim Van Gils, Thomas De Gendt en Milan Menten. Lennert Van Eetvelt ziet mogelijkheden. “Ik denk dat we met een sterke ploeg aan de start verschijnen. Thomas De Gendt groeide de voorbije jaren toch een beetje uit tot Mister Catalonië. Ook de andere ploegmakkers moeten zich kunnen tonen in de zevendaagse.”

