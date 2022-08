Lennert Van Eetvelt rijdt Ronde van de Toekomst: “We mogen met ambitie starten”

De Ronde van de Toekomst wordt sinds 1961 – met uitzondering van het coronajaar 2019 – jaarlijks georganiseerd. Enkel grote namen prijken op de erelijst van deze prestigieuze rittenwedstrijd bij de beloften. In de zestigjarige geschiedenis konden enkel Eddy Schepers (1977) en Jan Bakelants (2008) de Brabançonne laten weerklinken na de slotdag. Nu krijgt Lennert Van Eetvelt de kans om zich tien dagen lang te tonen op de Franse wegen. “Uiteraard ben ik blij met deze kans en kijk ik uit naar de komende dagen. Voor elke jonge renner is het een droom om de Ronde van de Toekomst te mogen rijden. We beschikken ook over een sterke ploeg, we mogen met ambitie starten.”

Meerdere speerpunten

Lennert Van Eetvelt heeft een punt, wanneer hij stelt dat ons land over een sterk zestal beschikt. Samen met Cian Uijtdebroeckx mag hij voor een goed algemeen klassement gaan. Met Thibau Nys beschikt men over een snelle man in de sprint. Alec Segaert heeft een tijdrit in de benen. William Junior en Lecerf en Gil Gelders bewezen recent dat ze een podium kunnen halen. Lennert Van Eetvelt weet wat hem de komende dagen te wachten staat. “Ik heb het rittenschema al aandachtig bestudeerd. Het ziet er fraai uit. Elkeen kan aan zijn trekken komen: een vluchter, een klimmer, iemand met een goed eindschot. Middenin is er een rustdag voorzien (25 augustus, red.). Voor de rustdag valt het traject nog relatief mee, na de rustdag wordt het echt zwaar en trekken we het hooggebergte in. Of ik ervaring heb met de cols? In het verleden stond ik al aan de start van de Giro U23 en de Tour de Savoie. Een beklimming als de Col de la Madeleine moet me dus liggen. Wanneer ik tevreden zal zijn? Dat kan ik vooraf moeilijk inschatten. Ik wil gewoon dat we er als ploeg staan. Ik heb in juli de Tour d’ Alsace gereden. Sindsdien heb ik geen competitie meer in de benen gehad, maar ik heb het gevoel dat ik er fysiek en mentaal helemaal klaar voor ben.”