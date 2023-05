Lennert Van Eetvelt rekent in Alpes Isère Tour af met vervelende periode : “Ik kan weer rustig slapen”

wielrennen juniores Mauro Cuylits kan met brons op BK nare periode definitief afsluiten: “Liet me niet gek maken”

Op het volledig vlakke parcours in Brasschaat serveerden de junioren zondag een boeiend BK. Jarno Widar, dit jaar winnaar van klassiekers als Kuurne-Brussel-Kuurne en Ronde van Vlaanderen, pakte de driekleur. In een sprint met drie was hij sneller dan Niels Driesen en Mauro Cuylits.