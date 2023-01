Lennert Van Eetvelt maakt indruk bij profdebuut: “Ik zat niet met een resultaat in mijn hoofd. Op vier kilometer van de finish ging ik nog een vestje halen”

Koude omstandigheden

Lennert Van Eetvelt verbaasde zichzelf. “Eerlijk gezegd zat ik aan het eind van de wedstrijd niet meteen met een resultaat in mijn hoofd, het was vooral zaak om zo snel mogelijk de finish te halen na een ijskoude dag op de fiets. Ik ging op vier kilometer van de meet zelfs nog een extra vestje halen aan de ploegauto, omdat ik het zo koud had. Daarna reed ik zo hard mogelijk naar boven en uiteindelijk resulteerde dat in mijn eerste podium bij de profs. Daar ben ik uiteraard heel tevreden mee. Om eerlijk te zijn had ik me mijn eerste bezoek aan Mallorca anders voorgesteld. Het slechte weer maakte de wegen heel glad en verraderlijk. Ondanks de weersomstandigheden ontplofte de koers al heel vroeg vandaag. Ik was in het begin even mee in een omvangrijke groep, maar werd teruggefloten. Op de laatste beklimming zakte de temperatuur naar twee graden en was het een kwestie van overleven. Op twintig kilometer van de finish viel de samenwerking in het peloton stil en wisten we dat de overwinning weg was. Dat ik op de derde plaats kan eindigen maakt deze dag natuurlijk heel mooi.”

Bisnummer

Daags na een derde plaats in de Trofeo Andratx veroverde Lennert Van Eetvelt opnieuw een podiumplaats in de Challenge Mallorca. Dit keer werd hij tweede in de Trofeo Serra de Tramuntana. In een door sneeuwval ingekorte koers van 120 kilometer maakte Van Eetvelt opnieuw indruk. De vierde proef van de Mallorca Challenge werd op de laatste van twee beklimmingen van de Coll de Femenies in een beslissende plooi gelegd. Daar verhoogde Harry Sweeny het tempo; slechts een handvol renners volgden in zijn spoor, waaronder Lennert Van Eetvelt. In een tactische en vooral ijskoude finale toonde Van Eetvelt zich opnieuw tot de sterkste renners van het peloton. Het resulteerde in een tweede plaats. Lennert Van Eetvelt sprak met gemengde gevoelens over zijn tweede plek: “Om vandaag tweede te eindigen na een derde plek een dag eerder is aan de ene kant fantastisch om dit zo vroeg in mijn carrière al te kunnen tonen. Anderzijds is het natuurlijk jammer dat ik opnieuw net naast de overwinning grijp. Aan de voet van de laatste beklimming van de Coll de Femenies voelde ik me eerlijk gezegd niet meer super. Ik had het enorm koud, maar het waren mijn ploegmaten die me het vertrouwen gaven. Dat zorgde voor een klik in mijn hoofd en dankzij de steun van de ploeg ging ik er vol voor. Pascal Eenkhoorn bracht me naar het front en Harry Sweeny zette een strak tempo op de klim. Dat zorgde voor afscheiding in de groep, wat het iets makkelijker koersen maakte. Op het eind muisde een sterke Kobe Goossens er toch nog solo vanonder. Ik ben vooral dankbaar voor de steun van mijn ploegmaats en blij dat ik hen kon belonen met een nieuwe podiumplek.”