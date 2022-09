Lennert Van Eetvelt is geselecteerd voor WK in Australië: “Een selectie is altijd een fijne erkenning”

De bondscoach kon dit jaar rekenen op een sterke lichting beloften. Om diverse redenen gaven toppers als Thibau Nys, Cian Uijtdebroeks of Arnaud De Lie forfait, maar ook met hun aanwezigheid was de selectie van Lennert Van Eetvelt quasi een vaststaande zaak. De betrokkene blijft er zeer bescheiden bij en dat siert hem. “Ik had op het Europees kampioenschap al gehoord dat ik van het WK een doel moest proberen te maken. Nadien kreeg ik enkel bevestiging. In die zin was mijn selectie geen verrassing meer. Of ze terecht is? Ik kan dat moeilijk over mezelf zeggen. Ik denk wel dat de bondscoach niet getwijfeld heeft, aangezien hij mij als speerpunt wil uitspelen. Een selectie is altijd een fijne erkenning, ik ben daar dan ook dankbaar voor.”